¿Pandemia dijo?

Dirigentes de Ceibal que suelen comparecer en el Parque Rufino Araújo, cuando alguna de las categorías es parte del entrenamiento. Entre ellos, saltó el tema del fenómeno que supone el club, en materia de impulso de sus partidos a través de los planteles en vigencia.

Uno de esos dirigentes acentuó el apunte, «porque este año mandamos a la cancha casi 120 jugadores».

Fue entonces que se apuntó al detalle correspondiente y el dirigente simplificando la cuenta: un promedio de 20 jugadores por plantel. Veamos: Ceibal incluye dos equipos en la Liga Sénior. Ceibal «A» y Ceibal «B». Pero además jugará el Campeonato local y del Interior en Femenino. Sumará por primera vez este año, un Ceibal en la Liga Súper Sénior.

Pero además, afrontará la disputa de los certámenes en el Consejo Único Juvenil, Sub 15 y Sub 18. Un total de seis planteles. ¡Y es verdad eso de los casi 120 jugadores y algo más también! Entonces, cuando suele decirse que «este es un año en que no tenemos fútbol en Salto», nada más distante a la realidad. La realidad es esta. La de Ceibal y tantos.

Que no se juegue a nivel de la «A», «B» y «C» en Primera, eso es otra cosa.