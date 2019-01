La llegada de Ruben “Padilla” González en Ceibal, es sugerente. Y lo anima al hincha de una manera especial, cuando simplemente a la memoria es capaz de apelar.

Con Ruben en el 2013, Ceibal fue Campeón Salteño por última vez. Ahora que retornó al club, la ilusión se redobla.

No es menos cierto que tanto “Padilla” como los dirigentes, admiten que el plantel superior necesita potenciarse. Por eso, la misión de refuerzos. En el fin de semana que pasó, cierre de gestiones con CHRISTIAN CAVANI, cuyo ciclo terminó en Ferro y vuelve a Ceibal.

Cabe recordar que el zaguero también fue Campeón Salteño con Ceibal en el 2013, conformando el bloque defensivo central con Facundo González.

Pero antes en Ceibal, el acuerdo para otro que pega la vuelta: JUAN DE LOS SANTOS. El mismo que alistó en Cerro, Ferro Carril, Ceibal, Universitario y en la selección campeona del Interior en el 2015. En Ceibal se convencen que los zagueros están para fortalecer desde ese fondo que se vuelve trinchera: con De los Santos y Cavani.

EL SUEÑO ES REAL Y TIENE NOMBRE:

FABRICIO LAIRIHOY

Un caso restante más en tiendas albirrojas, porque claramente el equipo necesitará de mayor cuota goleadora, en relación a los últimos años.

Cabe recordar que en el 2017 Salto quedó al margen de la tercera rueda y en el 2018 fue sexto, detrás de Salto Nuevo. Por más que Nicolás “Mono” Ferreira permanecerá en el plantel y Ruben “Padilla” González tendió las redes para que se incorpore Pablo González, una mira ahora es real: Fabricio Lairihoy.

Ocurre que en Ceibal pasaron a saber que el delantero no se prolongará en Ferro Carril, por lo que la tentación es una: que Fabricio sea uno más en el plantel 2019.

Más allá de todos estos años en defensa de Ferro Carril, el sentimiento por Ceibal seguramente no se alteró en Lairihoy. Cuando le convirtió goles a Ceibal (no fueron pocos), evitó gritarlos por respeto a su exequipo.

Todo un mensaje de afecto.

Ahora se abre la puerta del retorno. ¿es definitivamente Ceibal el destino del “Fabri” o alguna que otra opción está planteada? Las próximas horas resultarán entre claves y definitivas.