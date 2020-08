Salto Nuevo: realizó mantenimiento y cambio en su red lumínica

El baby fútbol del club Ceibal retornó a las prácticas al igual que el resto de los clubes salteños pensando en el inicio de la actividad oficial que este año será el sábado 5 de setiembre.

Los niños deben concurrir con tapabocas y con una botella individual para hidratarse. Se tomará registro de asistencia, habrá desinfección de manos antes de ingresar al predio y al salir del mismo. Al igual que los materiales de práctica también serán desinfectados antes y después de la misma.

A continuación repasamos los días y horarios de cada una de las categorías del baby ceibaleño:

Lunes

18 hs. 11 y 12 años.

19:15 hs. 13 años y Femenino Sub 16.

Martes

18 hs. 8 y 10 años.

19:15 hs. 9 años y Femenino Sub 13.

Miércoles

18 hs. 7 años y Pre baby Grupo 1.

19:15 hs. 12 años.

Jueves

18 hs. 10 años y Femenino Sub 10.

19:15 hs. 9 y 13 años.

Viernes

18 hs. 8 años, Pre baby Grupo 2 y Femenino Sub 10.

19:15 hs. Limpieza y desinfección del predio.

UNIVERSITARIO: EL FEMENINO SUB 13

SOLICITA GOLERA

Universitario baby fútbol solicita golera para la categoría 13 años de niñas, el coordinador de las rojas Pedro Pinto nos hizo llegar la solicitud de una vacante en el arco de dicha generación.

Las interesadas se pueden comunicar al 091 266 471 o bien concurrir a las prácticas que se celebran lunes y viernes a las 19:30 horas en la cancha. La orientadora técnica en Sub 13 es Alejandra Tomas y en la categoría Sub 16 es Federico Maidana.

SALTO NUEVO: MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FOCOS

La sub-comisión de baby fútbol de Salto Nuevo procedió a realizar el cambio de luminaria en su cancha, además de realizarle el mantenimiento requerido a toda su red lumínica. Desde el club albiverde se le agradece a la Intendencia de Salto y al personal de alumbrado público por las tareas realizadas.

