Gabriel Paique, el DT en Sub 15 y Sub 18

“El primer día que comenzamos a trabajar en Ceibal, cuando pasamos el portón del Estadio Rufino Araújo, sentimos ese olor a fútbol de barrio, del campito y nos sorprendió la convocatoria de los jóvenes que llegaban para soñar con vestir esa casaquilla. Es difícil y sencillo de explicar, el que va a Ceibal es porque quiere defender la casaquilla del club, trasmite amor por la misma. Es como que te invita a enamorarte y uno siente como si fuera un amor a primera vista”.

La insoslayable pasión que siente por el fútbol. No solo en tiempos de jugar y con el rol de arquero, sino de años a esta parte en que la Dirección Técnica es mandato de prolongación. Y entonces, vocacional para el aprendizaje, porque es de los que admite que nadie tendrá la última palabra y en fútbol, las verdades establecen su propia relatividad. Nada es definitivo.

***********

El año pasado en Chaná. Este año en Ceibal. GABRIEL PAIQUE se sumó al proyecto, que en el caso del plantel superior, lideran Ramón Romero y el “profe” Matías Piñeiro. En Sub 15 y Sub 18, Gabriel dispone de su propio equipo de trabajo. El necesario vínculo de todo el fútbol de Ceibal, aunque cada área sabe de su propia esquema. Pero el sentido de proyección y búsqueda iguala categoría. Y entonces, Gabriel no deja de patentar ese entusiasmo que fermenta en cada sesión, porque pasa a comprobar el “querer por la causa” de parte de quienes son parte de los planteles. Al fin de cuentas todo parece ser parte de una energía creadora…

UNA CANTERA ENVIDIABLE

“Uno que ha estado en muchos lados y siente el fútbol como esa loca pasión que abrazamos de chico, puedo decir que no es lo mismo, que existe una llama que tenes que seguirla, intentar hacerla brillar aún más. Desde que comenzamos a trabajar un lunes 29 de enero, siempre lo hicimos con más de 40 jugadores y da gusto ver el esfuerzo en cada uno de los ejercicios que realizamos. En esa hora y media que estamos con los jóvenes, sentimos esa energía positiva para hacer las cosas, nos han inyectados un grado de optimismo muy grande y vemos que es una institución con un gran potencial propio. Lo que se dice comunmente en el fútbol, una cantera realmente envidiable y llegar a Ceibal en estos momentos, en lo personal es realmente un sueño, que no se hasta donde nos va a llevar o acompañar, pero puedo asegurar que eriza la piel”.

EL AMOR POR EL CLUB

Desde el DT, dictado de planes que no faltan. Pero más allá de cuestiones en esa dirección, descubrir el fenómeno de Ceibal, desde las entrañas mismas. “Además no pasa sólo por correr detrás de una pelota, sino a uno que le gusta observar, estudiar y mirar todo a su alrededor cuando llegamos a este nuevo desafío, nos encontramos con la gente que está dispuesta a hacer lo mejor por su club. He visto a los hinchas arremangarse y comenzar a mejorar el entorno del Araújo, mirar como mejorar los detalles, estar en cada uno de ellos, ahí te das cuenta que el amor por el Club. Llegar y tener todo lo necesario para trabajar, contar con ese aporte para uno es muy importante, porque uno ve que le tratan de brindar lo mejor al jugador, más allá de las dificultades que muchas veces se puedan dar. En esa ronda de mates previa al inicio de los trabajos o posterior a los mismos, ahí en esas charlas vas adquiriendo lo necesario para conocer a fondo a la Institución”.

“Con más de 50 jugadores aquí se respira “potrero”

Sobre finales de enero cuando nació también el ciclo en el área juvenil de Ceibal. La política deportiva que apunta a cimentar esa área y que los ascensos se vayan produciendo. Gabriel Paique va dejando en claro, los tiempos vigentes. “Es cuando te das cuenta que no es casualidad que de la década del ’90 al presente, Ceibal siempre ha estado entre los candidatos, además de lograr títulos a nivel del Salteño y escribiendo historias en otros lares. No es casualidad que muchos clubes miren y lleven jugadores de Ceibal, no sólo a nivel local, sino que también a nivel profesional. Agradecer a la vida de estar en un club que se respira “potrero” y sin duda con un potencial extraordinario. Estamos trabajando con más de 50 jugadores que quieren vestir la camiseta de Ceibal. No hay dudas en que llegué a un lugar que te invita a enamorarte del fútbol”.