Copa Nacional Femenina

Es el complemento de la primera fecha en la segunda fase del Campeonato Nacional en Femenino, correspondiendo los juegos de ida. El Ceibal de Alfredo Javier Viera será visitante, jugando desde las 16 horas en campo de juego de Litoral, ante Amanecer de Paysandú, tras haber eliminado en el primer turno a Nacional de Artigas, Lavalleja de Rivera y Wanderers Juvenil de Tacuarembó. De última, las «Guapas» fueron heroicas en suelo riverense, alcanzando el 3 a 1 final. Ceibal no va «a ciegas»: no faltan informes sobre el opositor.

Creencia en la respuesta de Ceibal, que asume su segunda participación consecutiva en un torneo Nacional. A media mañana parte la delegación desde la sede con destino a Paysandú.

La ilusión luce radiante. No es para menos. Potencial para ser eficaz, a Ceibal no le falta.

**********

JUGANDO EN CASA

En tanto hoy domingo para la suma de un partido en el marco de la nueva fecha del Campeonato Salteño Femenino. El complemento, pactado para el miércoles.

Domingo 11 de octubre.

Cancha de Peñarol.

Hora 10- Peñarol vs Universitario.

Miércoles 14 de octubre.

Parque Carlos Ambrosoni.

Hora 20.30′- River Plate vs Ceibal.