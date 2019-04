Fútbol Femenino

La quinta fecha del Campeonato Apertura de Fútbol Femenino organizado por el Consejo Femenino de la Liga Salteña de Fútbol se jugará entre sábado con un adelanto Ceibal ante Chaná en el Forti y el domingo con el resto de la etapa.

Con todos los partidos, uno por uno:

Sábado 27 de abril.

Cancha Humberto Forti.

20:00 hs. Ceibal – Chaná.

Domingo 28 de abril.

Cancha de Gladiador.

8:45 hs. Deportivo Artigas – River Plate.

10:45 hs. Gladiador –

Universitario.

Cancha Pozzi.

8:45 hs. Peñarol –

Nacional.

10:45 hs. Salto Uruguay – Ferro Carril.

Posiciones.

Ceibal 12, Gladiador 12, Nacional 9, Universitario 7, Salto Uruguay 7, Chaná 6, Peñarol 4, Ferro Carril 1, Deportivo Artigas 0, River Plate 0.

CEIBAL Y NACIONAL VAN POR LA COPA NACIONAL.

Ceibal en primera instancia y luego Nacional solicitaron carta mediante ante la Liga Salteña de Fútbol la inscripción para jugar la 17º Copa Nacional de Fútbol Femenino “Copa ONU Mujeres”. Presentando el equipo ceibaleño el campo de juego del Rufino Araújo como principal y el estadio Dickinson como alternativo, por su parte Nacional puso a disposición el campo de juego tricolor.

La quinta fecha del Campeonato de Niñas en Sub 10 (recreativo), Sub 13 y Sub 16 (competitivo) se jugará el próximo domingo 28 de abril, la actividad se jugará en dos canchas: Fátima y Atahualpa, los partidos:

Cancha Fátima (Chaná).

14:30 hs. Peñarol –

La Blanqueada

Sub 10

15:40 hs. Salto Nuevo – La Blanqueada

Sub 13

16:40 hs. Peñarol –

Hindú Sub 16

17:50 hs. Liga Agraria – Peñarol Sub 13

19:00 hs. Hindú – Chaná

Sub 13

Cancha Atahualpa

(Nacional)

14:00 hs. Ceibal – Libertad

Sub 16

15:10 hs. Nacional –

Sud América

Sub 13

16:20 hs. Gladiador –

Ceibal Sub 13

17:30 hs. Sud América – Gladiador

Sub 10

18:30 hs. Sol de América – Remeros

Sub 13

19:40 hs. Sol de América – Remeros

Sub 16

Posiciones Sub 13 y Sub 16:

Sub 13: Hindú 12, Nacional 12, Peñarol 9, Salto Nuevo 9, Sud América 7, Gladiador 7, Ceibal 6, Liga Agraria 2, Chaná 1, Remeros 1, La Blanqueada 1, Sol de América 1.

Sub 16: Femifútbol 9, Remeros 9, Salto Nuevo 9, Libertad 8, Hindú 7, Peñarol 3, Sol de América 2, Sud América 1, Ceibal 0.