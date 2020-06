El cardenal Daniel Sturla confirmó este jueves que las celebraciones religiosas con fieles regresarán el viernes 19 de junio. El protocolo sanitario, que se firmó esta jornada en Torre Ejecutiva, establece varias restricciones en la primera fase de aplicación.

El aforo de los templos, iglesias, catedrales y sinagogas será de un tercio de la capacidad locativa de las personas sentadas. Las celebraciones religiosas no podrán durar más de 45 minutos, y no se podrá realizar más de una ceremonia por día en ese local. Con respecto a los fieles, será obligatorio el uso del tapaboca mientras se desarrolle la celebración, así como la desinfección de manos conalcohol en gel. En esta primera fase, se exhorta a las personas mayores de 65 años a no concurrir a las ceremonias. A su vez, cada comunidad religiosa tendrá sus particulares, de acuerdo a sus ritos litúrgicos. Por ejemplo, en la Iglesia Católica cuando haya una casamiento o bautismo, no podrá haber otra celebración ese día.