Su cuerpo apareció en una fosa en el norte.

Asunción, 14 ene (EFE).-Centenares de colonos menonitas del norte de Paraguay dieron hoy el último adiós al agricultor Abraham Fehr, a quien la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) secuestró hace más de dos años y cuyos restos fueron hallados el jueves en una fosa en el norte de Paraguay.

Los restos de Fehr, que tenía 36 años cuando fue secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), fueron velados desde el pasado viernes en la colonia de Manitoba, en el departamento de San Pedro, donde esta tarde se celebró el sepelio.

El cuerpo partió desde la casa de la familia hacía un centro comunitario donde se ofició una ceremonia religiosa a la que asistieron unas 500 personas, entre ellas pobladores de las colonias menonitas instaladas en la zona, un acto que precedió al entierro en el cementerio de la zona.

Los restos fueron conducidos desde la casa de los Fehr hasta ese centro comunitario sobre un carro utilizado para las labores agrícolas que fue tirado por varios colonos menonitas, seguidos de familiares de la víctima y de dos de sus cuatro hijos.

Antes, en el velatorio en casa de los Fehr, el senador oficialista Arnoldo Wiens se dirigió a los medios para, en nombre de la familia, solicitar al EPP que comunique la fecha en que se produjo el deceso y así poder inscribir ese dato en la lápida.

Los restos de Fehr fueron encontrados en un fosa en una estancia en el departamento de San Pedro tras las indicaciones dadas a conocer en unos panfletos por la propia guerrilla.

Según las conclusiones del equipo forense, el menonita falleció de muerte natural y probablemente en una fecha no muy lejana a la del secuestro, que fue en agosto de 2015. Durante ese tiempo la familia no recibió prueba de vida. Durante los dos días de velatorio en Manitoba la familia de Fehr recibió la visita de parientes de otras personas que están secuestradas por el EPP o por grupos escindidos. Entre ellas Obdulia Morínigo, madre de Edelio Morínigo, el suboficial de Policía secuestrado desde julio de 2014 por el EPP, de quien se sigue sin tener noticias de su estado o paradero.

La familia Fehr también recibió el pésame de los parientes más cercanos del ganadero Félix Urbieta, secuestrado desde octubre de 2016, se sospecha que por una escisión del EPP.

Además de ellos, están secuestrados en el norte de Paraguay los menonitas Franz Hiebert, de 32 años, y Bernard Blatz, de 22.

Ambos fueron secuestrados en dos hechos diferentes hace unos cuatro meses, también en el departamento de San Pedro.

Su liberación se esperaba para esta Navidad, después de que sus familias repartieran toneladas de víveres en varias comunidades pobres, una de las exigencias de la guerrilla para su puesta en libertad.

Pero esta no se produjo.

Las autoridades consideran a esos menonitas “desaparecidos por privación ilegítima de libertad”, ya que para que se califique un caso como secuestro es necesario que exista alguna reivindicación o una petición de rescate, lo que el EPP no ha hecho de forma pública.

El hallazgo de los restos de Fehr ha provocado reacciones de grupos políticos, civiles y de la Iglesia católica, que cuestionó la estrategia seguida contra la guerrilla por el Gobierno de Horacio Cartes. En agosto de 2013, Cartes decretó una serie de modificaciones de la ley de Defensa Nacional que le otorgan el poder para usar al Ejército en conflictos internos sin necesidad de declarar una emergencia nacional.

A ello siguió la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), formada por militares y policías para luchar en el terreno contra el EPP, y que son el centro de las críticas ante la falta de resultados. EFE