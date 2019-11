Buenos Aires, 21 nov. (EFE).- Varios centenares de personas desafiaron las altas temperaturas este jueves en la Plaza de Mayo de Buenos Aires en una concentración para pedir una ley que legalice el consumo de marihuana en todos sus usos en Argentina.

Durante la concentración, que terminó con una marcha hasta el Congreso, se recogieron firmas para presentar un proyecto de ley al Parlamento que despenalice el consumo de la marihuana recreativa y legalice el autocultivo de plantas de cannabis en los hogares particulares.

Además, según un portavoz de la organización Flores de Libertad, una de las organizadoras de la marcha, el proyecto de ley crearía un registro de autocultivadores y un consejo consultivo que se encargaría de regular el tipo de cultivo permitido así como se formaría en los beneficios medicinales del cannabis al personal sanitario.

El portavoz destacó que el modelo de ley en el que se inspiraron es el canadiense, porque «adaptar lo que es la ley uruguaya es mucho más complicado», ya que supondría cambios mayores en la legislación argentina.

También hizo hincapié en que en el país «hay un crecimiento muy grande en lo que es cultura cannábica en los últimos 10 años».

Los manifestantes corearon en numerosas ocasiones proclamas como «autocultivo ya» o cánticos llamando a la libertad personal y a despenalizar el consumo.

Matías, un joven manifestante, criticó la falta de voluntad política del Gobierno, ya que afirmó que existen varios proyectos de regulación así como «ganas de trabajar y construir», pero que «la única respuesta del estado es la cárcel».

No obstante, se mostró esperanzado con el nuevo Gobierno argentino, que comenzará su mandato el día 10 de diciembre cuando Alberto Fernández asuma la presidencia, suponga un cambio y «tome ese guante».

Durante la campaña electoral, el peronista Fernández manifestó su intención de debatir sobre la despenalización del consumo de marihuana durante su mandato y criticó la política que se había llevado a cabo hasta entonces, aunque no hizo promesas explícitas sobre legalización del cannabis.

El Ejecutivo de Mauricio Macri promulgó en 2017 una ley que permite el uso medicinal de la marihuana destinada a pacientes con ciertas enfermedades crónicas y autoriza la producción de la sustancia a varios organismos científicos, pero no el cultivo particular.

En Sudamérica, Uruguay es el único país que ha legalizado la marihuana recreativa -lo hizo en 2013 bajo la presidencia de José Mujica-.

En opinión del portavoz de «Flores de Libertad, una ley que se aprobó para resguardar los derechos de los consumidores terminó por criminalizarlos «más todavía».