Buenos Aires, 13 mar (EFE).- Los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central sindical argentina, se reunirán el próximo jueves para definir la fecha de una huelga general de 24 horas, que se prevé sea a principios de abril, señaló hoy Juan Carlos Schmid, uno de los dirigentes de la organización.

En declaraciones a Radio Nacional, Schmid dijo que la decisión de hacer un paro «es irreversible» después de más de un año de la gestión económica del gabinete de Mauricio Macri.

Además, admitió no tener diálogo con el Ejecutivo y expresó su enojo con representantes del mismo.

El eje del reclamo sindical gira en torno a la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y la política oficial, que «tiene una velocidad supersónica para determinados conglomerados» y una mucho más débil para los sectores populares más golpeados por el ordenamiento económico.

En este sentido, Schmid desmintió que la masiva movilización del martes pasado por el centro de Buenos Aires, convocada por la CGT, haya tenido representación política partidaria para aprovechar la proximidad de las elecciones legislativas de octubre, sino que fue una protesta de los trabajadores.

En esa marcha, varios grupos de manifestantes generaron disturbios al exigir a la central sindical que estableciera ya una fecha para el paro, algo que no ocurrió.

Si no hay contratiempos, y tal y como afirmó el dirigente sindical, este jueves se confirmará la fecha del que sería el primer paro nacional contra la gestión de Macri.