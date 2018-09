Litoral Basquet O.B.L Sub 18

El “vaticano” sanducero venció al “decano” salteño en la Final y se quedó con la copa. En la jornada de ayer a la tarde, en el gimnasio “Dr. Juan J. Galbarini”, se disputó el partido Final del campeonato de Litoral O.B.L en categoría Sub 18. En polémico cierre, la victoria en alargue (61 – 61) correspondió al equipo del Centro Allavena sanducero en cifras de 72 a 71 ante el “decano” Salto Uruguay. Sin dudas un gran partido, de trámite parejo, con alternancia en cuanto a la superioridad en el juego por parte de ambos, mejor inicio de Salto Uruguay en el primer cuarto, sacando diferencias importantes para irse ganador al cabo de los primeros 10´ de juego con un parcial a favor de 17 a 5, ante un rival que no le encontraba la vuelta al partido, cometía errores, los que eran aprovechados por el local. Bautista Chiesa, y Ramiro Da Costa Porto los destacados en el “decano” en este primer cuarto de partido, ya en el segundo cuarto, con la rotación de plantel impuesta por ambos entrenadores, allí mejora algo el equipo “vaticano”, pero de todas formas el local estaba tranquilo, jugaba bien en colectivo, manejaba la diferencia, y el buen trabajo de Enzo Gómez, Lucas Avellino, y Tabaré Olivera, mantenían al “decano” con diferencia al cabo del primer tiempo, ante un equipo de Allavena que pese al reparto de goleo, no encontraba el juego colectivo necesario para absorber la diferencia, se van al descanso con la pizarra marcando 33 a 19 siempre en favor de Salto Uruguay. El tercer cuarto son dudas muy parejo, allí definitivamente el equipo “vaticano” sanducero empareja las acciones, mejora en defensa, en juego colectivo, y comienza a tener buenos porcentajes desde el perímetro, con buen trabajo de Renzo Ronchetti, y Nicolás Da Luz desde el juego y el goleo, ante un local que sintió el desgaste de los dos primeros cuartos, ya no repitió, y la defensa del rival tuvo sus frutos, para cerrar el tercero con la pizarra igualada 45 – 45. El último cuarto el más emotivo son dudas, por momentos ambos cometiendo errores producto del cansancio y apresuramiento, básicamente en ofensiva, pero dentro de ese trámite el partido por momentos se hacía tanto a tanto, para llegar a los segundos finales con el scorer 61 a 61, teniendo la última bola el equipo “decano”, pero no pudiendo resolver la última jugada. Se iban al alargue, y allí otra vez muy parejo todo, en todos los aspectos, los hombres claves apareciendo en ambos equipos, pero en el cierre, cuando la pizarra marcaba 72 – 71 en favor de los sanduceros, la última bola en manos del “decano” para decidir, un lanzamiento de tres puntos en 45 grados por parte de Ramiro Da Costa ´Porto que queda corto, la gente del local que reclama una falta (desde nuestro lugar imposible poder apreciar para opinar), los árbitros dejan seguir, y la victoria quedando en manos del equipo “vaticano” sanducero por 72 – 71, en un partido donde ambos dejaron muy en claro el porqué de haber llegado a la Final.

DANIEL SILVEIRA

Campeonato del Litoral O.B.L: Temporada 2018

Categoría Sub 18: Sede Salto

Partido Final

Escenario: Gimnasio “Dr. Juan J. Galbarini”

Público: 100 personas

Árbitros: Camilo Cuna (Salto) – Milton Nuñez (Paysandú)

SALTO URUGUAY (71): Bautista Chiesa 16, Ramiro Da Costa Porto 20, Lautaro Olivera, Santiago Flores, Agustín Vázquez. (Inicial). Homero Texeira, Tabaré Olivera 10, Camilo Arizeta, Lucas Avellino 5, Ramiro Gérez 2, Santiago Trindade, Enzo Gómez 6. D. T: Martín Biassini

CENTRO ALLAVENA (7): Agustín Beceiro 6, Sebastián Guigou, Charly García 4, Joaquín Scaletti 8, Mateo Cabral 1. (Inicial). Andrés Oberti, Guillermo Beasley 8, Renzo Ronchetti 22, Tomás Ilamas 2, Eliseo Caporale 4, Nicolás Da Luz 17. D. T: Gino Alderete

POR CUARTOS:

1º CUARTO: (SU 17 – CA 5), 2º CUARTO: (SU 33 – CA 19), 3º CUARTO: (SU 45 – CA 45), FINAL: (SU 61 – CA 61). ALARGUE (SU 71 – CA 72)

El mejor jugador de la cancha: Renzo Ronchetti

El mejor de Salto Uruguay: Ramiro Da Costa Porto