El centro CECAP Salto está programando su muestra anual para el próximo 1ro. De diciembre en el Mercado 18 de Julio. La directora de la institución – Marcela Varela – en el marco del cierre de actividades “se trabajó en un proyecto de centro basado en la circulación social”.

“Durante toda la semana circulamos por toda la ciudad con los jóvenes para visitar más de cuarenta instituciones educativas, culturales, artísticas, sociales y barriales. Ello nos llevó a realizar la muestra que comúnmente hacemos en CECAP al cerrar el año. Elegimos el Mercado 18 de Julio porque oficia como una vidriera de las cosas que se hacen en Salto” – explicó. Durante todo el año se trabajó en el marco de proyectos productivos, haciéndose énfasis en el reciclaje. La muestra comenzará a las 9.00 de la mañana. Luego se hará un acto protocolar, entrega de certificados y números artísticos.

El evento culminará a la hora 22.00.

La docente se mostró muy conforme con el proceso educativo de los jóvenes y muchos de ellos se reinsertarán en la educación formal, pilar objetivo del centro.

Cada año se formula una consigna que felizmente se ha venido cumpliendo. Se abordan diversas disciplinas como por ejemplo la gastronomía cítrica donde se elaboran productos derivados de la naranja y los limones, frutas características de nuestra ciudad.

La idea de la muestra es dar a conocer un espacio urbano, se mostrarán los trabajos de construcción y belleza.

La exposición estará abierta a todo público y se harán visitas guiadas. Los interesados deberán comunicarse al 47324961 para coordinar horario.

Es una propuesta educativa pública de carácter integral dirigida a adolescentes de 15 a 20 años que se encuentran fuera del sistema educativo formal y no trabajan.

Cuyos objetivos son: Generales: Educación Integral – Inclusión social y participación ciudadana. Específicos: – Reinserción y continuidad en el sistema educativo formal. Formación para el mundo del trabajo – Áreas de trabajo: Área formación profesional:- Talleres experimentales (ejemplos construcción, cuero, gastronomía, vestimenta, Carpintería, Peluquería) – Área Conocimientos básicos – Trabajo en competencias básicas a nivel de matemática y cálculo. Ciclo básico de secundaria opcional.Área Referencia Educativa – Acompañamiento personal y grupal – Área Laboral – Trabajo acerca del mundo del trabajo y experiencias vinculadas a lo laboral – Área Artística: Mediante talleres de diferentes disciplinas (algunos ejemplos plástica, teatro, comunicación, danza) – Área Educación Física y Deportes. Apunta a jóvenes de 15 a 20 años, que no estén estudiando ni trabajando. Enseñanza primaria completa y ciclo básico. En situación de vulnerabilidad social. Presentar fotocopia de cédula de identidad y un certificado de estudios con el último año cursado.

Los cursos no tienen costo y la forma de inscribirse es en las fechas previstas en cada uno de los centros.