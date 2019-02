El Salto previo al duelo clásico ante Paysandú

Pasó el primer juego de Salto en condición de visitante. El empate en tierra doloreña y el acceso a la segunda posición, teniendo en cuenta la victoria de Fray Bentos ante Paysandú. Ahora la punta de la llave a manos de la selección albiceleste que orienta Miguel Cerrilla. Pero el hecho es que tampoco para Salto es tiempo de recostarse en la indiferencia, o la tregua mental. Todo en contrario. Ya mañana ante Paysandú en la «Heroica», en un partido donde está en juego algo más que tres puntos. Quizás el futuro mismo. Para que se fortalecezca y no se cargue de incertidumbre. Ese es el fin.

EL CUESTA ARRIBA

La lluvia no fue poca. Por eso, la noche de la selección iría a tornarse comprometida. George dos Santos por ejemplo, iría a ser parte de la sesión de fútbol. Hay que suponer que esa secuencia se producirá hoy. Calibrar la evolución del delantero de Universitario. No poder entrenar sobre la base de fútbol, es una complicación en si mismo. Un cuesta arriba natural.

¿QUÉ PASÓ FRANCO?

Ocurrió en la recta final del partido, cuando se fue lesionado Franco Emanuel da Silva, para ser sustituído por Gonzalo Silva, con estreno absoluto en un combinado mayor. Si el lateral titular no alista en función de esa dolencia, la chance se abre para Ramón de Mora.

La potencia del «Lolo» en el juego aéreo, a la luz de la respuesta que puede ofrecer Paysandú en esa dirección. Por eso Jorge Noboa, más apuesta al marcador de Gladiador y no a Gonzalo Silva.

EL CASO CEREIJO

Desde el Cuerpo Técnico, la decisión: que Rafael Cereijo no viajara a Dolores, para evitar cualquier contratiempo.

Una manera de sumar al mejoramiento, después de la contractura muscular padecida. Si Cereijo tiene la aprobación desde lo técnico y físico, no es de descartar que recupere la condición de titular. El doble «5» es posible de descubrirse desde ya: Rafael Cereijo y Juan Darío Rondán. Queda en claro que las variantes se plantearán. Y es posible que en todas las líneas.