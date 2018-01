Más allá de los anuncios económicos que se han formulado en los últimos tiempos, con pronósticos que iban desde el que “todo se cae” hasta el “acá se terminó toda esa ventaja económica que nos dieron los países ricos que estaban en crisis”, el PIB mantiene su nivel y terminó el año en los mismos estándares que había logrado en los últimos tiempos.

Al tiempo que la renta pér cápita se sitúa también en los mismos niveles alcanzados en los últimos años lo que determina que la estanflación de la que tanto han hablado los economistas, si bien por un lado no permitió un mayor crecimiento, tampoco hubo un retroceso lo que por lo menos es algo.

El tema es que la inflación juega su partido y si una persona percibía un salario de 10 pesos en 2016 y en 2018 se tiene el mismo ingreso, el poder de compra disminuyó al menos en un 50 %.

Pero en nuestra primera entrega de la sección Detrás de los Números damos a conocer algunos números que por ahora, según las estadísticas, se mantienen.

CIERRE

El mes de diciembre del 2017 dejó varios números interesantes para analizar sobre la coyuntura. Uno de ellos fue el del Producto Interno Bruto, cuyos niveles se mantienen cerrando el año con 58.373 millones de dólares. Nivel de crecimiento que se mantuvo ascendente desde el 2006 hasta el año 2013, tiempo en el que llegó a una meseta que aún mantiene. Más allá de que se pronostica un crecimiento del orden del 3% para el 2018.

En tanto que la renta per cápita cerró el 2017 en los 16.172 dólares, lo que implica un estancamiento de ese nivel, lo cual también está motivado por el alto nivel de desempleo y por el escaso ajuste de los salarios, que no representan un incremento, sino que se adecuan al aumento de los precios.

En Uruguay la Población Económicamente Activa (PEA) es de 1.786.000 personas, al tiempo que hay 2.816.000 personas que se encuentran en edad de trabajar. La población total del Uruguay según un último censo terminó en los 3.480.000 personas.

A todo esto, la canasta familiar básica cerró el año 2017 en 75.338 pesos, el ingreso promedio rondó los 34.450 pesos en el interior urbano y el salario mínimo se situó en 12.500 pesos.

Los números son tan dispares que muestran una población nacional que tiene ingresos tan altos que elevan el promedio y la renta per cápita a niveles que no son los que soporta la mayoría de la población. Sin embargo, la buena noticia es que no todo está perdido y este año promete que hay crecimiento tal como ocurre en todos los tiempos previos al año electoral.