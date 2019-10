El presidente Evo Morales busca un nuevo mandato de cinco años.

No está claro si podrá evitar el balotaje

El silencio sorprende en las calles de La Paz este domingo a la mañana. Las nubes que cubrían los cerros en las primeras horas se alejaron y dejaron espacio a un sol que hace subir varios grados. Casi no circulan autos, sólo unos pocos autorizados especialmente, ya que todo el transporte está suspendido por la jornada electoral. No hay colectivos ni combis. Algunas bicicletas y muchos, muchos policías que recorren los distintos barrios. Desde las 8 de la mañana, miles de personas hacen fila para elegir al próximo presidente de Bolivia. Reina por ahora la incertidumbre y una fuerte polarización entre quienes apoyan un nuevo mandato de Evo Morales y quienes quieren un cambio después de casi 14 años de gobierno del Movimiento al Socialismo.

Ocho horas después de iniciada la jornada, todo finalizó en calma. Tras el cierre de centros de votación, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, dijo que hubo «una concurrencia importante de la ciudadanía» y celebró que el comicio haya transcurrido «con tranquilidad».

Entre la desconfianza de la oposición en la transparencia del proceso electoral y la inquietud del gobierno por no lograr una mayoría suficiente para evitar la segunda vuelta, la incertidumbre sobrevuela el país. Un humo blanco cubre la esquina de la calle Aspiazu y la avenida 20 de Octubre, en la zona de Sopocachi, a las 9.30 de la mañana. Es un puesto donde venden choripanes y sándwiches de cerdo a 10 bolivianos (poco menos de 100 pesos argentinos). Al lado, entre varias ollas de distintos tamaños, Miriam ofrece fricasé de cerdo con maíz,a 25 bolivianos. Los puestos tienen mucho público, como el que vende ensaladas de frutas y el de empanadas, justo al lado. Es que allí está la escuela Agustín Aspiazu, uno de los centros de votación de este barrio, donde fue a votar el vicepresidente Alvaro García Linera. Rodeado de miembros de su partido, García Linera llegó poco después de las 9.30 y se acercó a la mesa 7, en el segundo piso. Al salir, mientras un coro de personas gritaba “Alvaro, Alvaro” y “Hasta la victoria siempre”, otro grupo, a viva voz, lo acusaba: “¡Sinvergüenza! ¡Ilegal! !Bolivia dijo No!”. Durante poco más de 10 minutos, el gran patio de esa escuela, bajo un sol radiante, se convirtió en una muestra de la división de los bolivianos frente a esta elección.

(Clarín, La Paz)