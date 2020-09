Segunda División Profesional

Racing de Sayago y Sportivo Cerrito jugaron un partidazo por la quinta fecha de la Segunda División del fútbol uruguayo. El conjunto cervecero se puso arriba en el marcador con los tantos de Jorge Zambrana (15′) y Gastón Alvite (23′). Cerrito tuvo una gran virtud: reaccionó rápido. A los 25′ Esteban Da Silva puso el 2-1. En cinco minutos dio vuelta la historia gracias a los goles de Maximiliano Silvera (30′) y Juan Manuel Ortiz (35′). En el complemento, Racing niveló a través de Jorge Zambrana .

CON LOS RESULTADOS

Sud América 6 Atenas 0

Goles: 4′ Marcos Camarda de penal, 18′ Brahian Ferreira, 43′ Marcos Camarda, 45′ Pablo Olivera, 75′ Joaquín Perdomo y 90′ Jorge Ramírez.

Juventud 0 Tacuarembó 0

Rampla Juniors 3 Rocha 1

Goles: 11′ Diego Martiñones (RJ), 13′ Diego Martiñones (RJ), 41′ Gonzalo Barreto (RJ) y 45′ Agustín Gallego (R).

Villa Teresa 0 Albion 0

Central Español 2 Villa Española 3 Goles: 22′ y 26’Santiago López (VE), 60′ Gastón Sacarelo (CE), 70′ Emiliano Coitiño (VE), 76′ Juninho Rocha (CE).

Racing 3 Cerrito 3

Goles: 15′ Jorge Zambrana (R), 23′ Gastón Alvite (R), (25′) Esteban da Silva (C), 30′ Maximiliano Silvera (C), 35′ Juan Manuel Ortiz (C), 58′ Jorge Zambrana (R).

TABLA DE POSICIONES

Cerrito 11, Villa Española 10, Rampla Juniors 8, Rocha 8, Racing 8, Sud América 7, Juventud 5, Tacuarembó 5, Atenas 5, Albion 4, Villa Teresa 4, Central Español 2