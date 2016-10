Es bastante común y cada vez más, lamentablemente, que el Arte y la Cultura en general vivan a la intemperie y en permanente lucha contra ella. La intemperie es lo que cobija a la mediocridad, a lo chabacano y ordinario, a lo efímero, sin trascendencia. Contra ella libran batalla aquellos refugios, que aún existen -resisten-, donde se puede dialogar de todo y siempre con el más alto respeto y donde cada participante del diálogo, más que hablar, se esfuerza para que el sonido de las copas le permita igualmente escuchar a los demás, con convencido ánimo de aprender de los otros.

¡Eso era Bar El Pibe! Un bastión de lucha a favor del respeto, de las buenas costumbres, de la cordialidad y del aprendizaje permanente, ese aprendizaje que nacía del intercambio entre las personas de los más variados perfiles: desde el empleado público de la rama que fuese hasta el médico, desde el abogado hasta el albañil o el carpintero, desde el hacendado dueño de miles de hectáreas de campo hasta el peón, desde el docente, el político, el periodista o el más alto académico hasta el vendedor ambulante.

Un repaso rápido y acotado de personalidades del mundo artístico que ocuparon sus mesas y su mostrador en los últimos tiempos incluiría al artista plástico César Rodríguez Musmanno, al escritor Leonardo Garet (ambos autores del libro “Bares en lluvia”, justamente dedicado al Mincho Bar de Montevideo y Bar el Pibe de Salto), a los poetas capitalinos Jorge Arbeleche, Ricardo Pallares, al narrador (a nuestro juicio el mayor novelista uruguayo de las últimas décadas) Miguel Ángel Campodónico, al experto en lengua latina y escritor (ya fallecido) Juan Introini, al pintor de Eduardo Mernies, al músico Jorge Schellemberg, entre tantos y tantos otros.

Mirar las paredes del Bar El Pibe era también respirar cultura: fotografías antiguas, dibujos, frases, pinturas de distintos autores (al Pibe le gustaba especialmente la luminosidad de un cuadro ubicado en la pared oeste, en el que aparecía un farol y había sido pintado por Amado Dubarry). En esa pared, hace pocos meses, Gabriela Castillo Trolio colocó una obra suya construida en base a botellas transparentes con fotografías en su interior y mensajes escritos en pequeños trozos de cartón.

Una vez, por iniciativa del periodista argentino (también fallecido) Alfredo López Períes me lancé a la aventura de escribir algo así como la historia de Bar el Pibe, donde lo más notable fue llevar al papel tantas anécdotas de parroquianos pintorescos, anécdotas transmitidas, además, por el propio Pibe (con esa capacidad inigualable que tenía para narrar las cosas, dándole un color de leyenda por demás disfrutable).

Años después agregué más páginas, organicé todo en una carpeta roja y se la regalé para su cumpleaños número 58, hace tres años. La tenía siempre a mano, bajo el mostrador, y la mostraba con orgullo frecuentemente. Para mí, fue también de los trabajos que más me enorgullece haber realizado.

Pero la cercanía de Anelio Caraballo, El Pibe, con personalidades de la Cultura no era nueva. En el año 2010, para una nota que publiqué en la Revista La Piedra Alta me contó: “Yo trabajaba en el Ding Dong (se refería a unas tres décadas atrás), que estaba en calle Uruguay 842 y era de César Osmar Acosta.

Recuerdo que entre los que iban estaban Ruben Ferrari, Chingola Muñoa, Jorge Real, Maruja Ganón, Leonardo ‘Cacho’ Astiazarán, Artigas Milans Martínez, Marosa di Giorgio, La ‘Negra Berta’, y también otras personalidades que ahora no recuerdo… Pienso que se reunían allí porque ya no existían más la Oriental ni las otras confiterías históricas, era lo último que iba quedando. Los que se juntaban no eran los diez o doce a la misma vez sino que iban alternando permanentemente…”.

Anelio Caraballo, El Pibe, falleció el pasado lunes 26 de setiembre. Si alguien cree que su muerte no impactó fuertemente en gran parte de la sociedad salteña, pues entonces que ese mismo alguien me explique por qué desde que el Pibe se enfermó y cerró las puertas del boliche de 6 de Abril y Zorrilla (tres meses atrás) tantos y tantos hombres deambulan cabizbajos, como huérfanos, por la ciudad. La Cultura y el Arte han quedado un poco más a la intemperie.

Pero tu recuerdo y ejemplo de rectitud y cordialidad nos ayudarán a continuar la lucha. Hasta siempre, amigo Pibe. Gracias por tanto y que descanses en paz.