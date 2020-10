Desde Martín Barreto (VTV) a EL PUEBLO

«Los aranchanes preparan la revancha del próximo domingo con Salto a las 18hs en el estadio Dickinson. El martes comenzaron la semana con trabajos regenerativos para los que fueron del partido de ida. Los que no jugaron con Salto hicieron fútbol con la 4ta de Cerro Largo FC. Miércoles de fútbol con la 4ta del Cerro largo FC, ya con el entrenador parando en cancha el posible once que jugaría el domingo. El brasileño Siqueira al arco, cuatro en el fondo con Machado que pasaría al lateral derecho, cuando en la ida lo hizo de volante ya que Federico Reyes llegó a cinco amarillas. González que ingresa como defensa central derecho en lugar de Alejandro Ferreira que no estaría por acumular cinco amarillas también. Borba como defensa central izquierdo y Perdomo se mantendría en el lateral izquierdo.

En la mitad de la cancha, Otegui, Silva, Nicolás Perdomo y John Márquez. Mientras que en el ataque Martin Silvera e Ignacio Silvera»

********

Es el despertar de los partidos de vuelta por semifinales del Campeonato del Interior en categoría Mayores. MARTÍN BARRETO empuñará el micrófono de VTV, para la emisión en directo de los 90 minutos decisivos.

Domingo a las 18 horas, la cita es envolvente. Desde ya. Porque el 2 a 2 se fue alejando de la memoria inmediata y porque el partido pendiente, es el que va llegando

Desde Martín a EL PUEBLO, una manera de descubrir la intimidad de Cerro Largo, a partir de los contactos que fue acentuando en la semana. Generosidad plena del relator con el diario de Salto y estos apuntes para tener en cuenta.

**********

UN SÁBADO PARA VIAJAR

«La delegación estará saliendo el sábado pasado el mediodía para llegar por la tardecita a nuestro departamento al igual que hizo Salto, respecto a llegar el día anterior. Esto ayuda al descanso a los jugadores donde tienen un viaje de más de 400km.

El último antecedente de Salto Cerro Largo en el Dickinson, data del 2015 por los cuartos de final de la Copa del Interior de Selecciones. Fue empate 1 a 1, donde el mismo resultado se había originado en la ida. Salto logró clasificar mediante la ejecución de tiros desde el punto penal. Ese mismo año Salto terminó siendo el campeón del torneo, después de aquel distante 1979 en que lo fue por primera vez. Ahora la historia es otra, pero se escribe con el mismo deseo, el de llegar a la final. Y levantar la copa».