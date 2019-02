Aquella noche de 2017 en el Parque Ernesto Dickinson, cuando Tigre le descargó la sede ofensiva a Chaná. Llegó a los 6 goles y alcanzó el objetivo de ascender a la “A”.

En aquella noche, CÉSAR SILVEIRA fue lujo vital, desde la construcción al gol. En el 2018, revalidó aptitudes, pese a los desniveles de Tigre. Pero los aptos como él, se convertirán siempre en parte de la misión de los que pretenden.

Por eso, como pretendiente que es, Salto Uruguay pensó en él. Y en el primer día del período de pases, la decisión: sumarlo.

*******

AGUSTÍN, EL DEL ARCO…

Fue de los pases no anunciados. O no manejado, si quiera desde la especulación. Porque tampoco es habitual que un jugador de primera línea de fuego pase de Ferro Carril a Salto Uruguay, o viceversa. Pero Agustín Carrara es un caso especial. Antes de la tercera rueda del año pasado, se alejó del plantel. Ahora llega a Salto Uruguay para cubrir el arco. Los decanos padecieron complejidades en el 2018, a la hora de esa función. El objetivo es uno: que Agustín torne estable un puesto básico en cualquier equipo.

DE LOS SANTOS, AHÍ ESTÁ

Desde EL PUEBLO, el adelanto fue puntual. Juan de los Santos retornando a Ceibal uno de los los equipos que militó en los últimos años. Pasó por Ferro Carril, Universitario (Campeón Salteño en el 2014) e incluso alcanzó con Salto la consagración en el Campeonato del Interior, año 2015. Juan de los Santos, puede ser zaguero o lateral. Sentido de la polifuncionalidad.

JERSON, AQUEL DE LA “U”

Habría que detenerse en el nombre de Jerson Barrios. Hace algunas temporadas, el “Chino” debutó en la Primera de Universitario. Hasta que resignó protagonismo.

Y como Martín Texeira bien sabe de quien se trata, pasó a enrolarse en Dublín Central, el club con más pases a su cuenta en el inicio del período.

TRINIDAD, CUANDO JUGABA EN FERRO

A principio de esta década, Matías Trinidad pasó a convertirse en una de las ilusiones de Ferro Carril, porque la afirmación no vacilaba: “es el sustituto natural de Di Nápoli, cuando Josema decida el retiro”. Pero el hecho es que el volante fue perdiendo terreno.

Otro de los juveniles que en Ferro no se consolidó. Pasó por Progreso.

Se fue a Parque Solari y ahora con la banda de la ruta otra vez. La banda que ya no incluirá a Domingo Ramírez. Entonces en Progreso, ¿quién para él gol?