Este jueves último falleció el arquitecto, el artista plástico (a él le gustaba definirse como “artistaplasticoaquitecto”)… falleció el “Ojito” César Rodríguez Musmanno, el que dejó tantas obras en Salto y en tantas otras partes del mundo, el que le gustaba como a pocos el mostrador de boliche (en cada regreso a Salto tenía siempre un tiempo para la pasada por El Pibe o El Vasco) y allí, copa mediante, además de leer diarios, conversaba con quien se acercara, sobre los más diversos temas: arte, política, actualidad del país en general, con esa sencillez que como tantas veces se ha dicho, es característica de los espíritus más grandes. Falleció el ideólogo de importantes edificios para esta ciudad y el creador de inolvidables murales (el muralismo era para él uno de los caminos de su tan ansiada “democratización” o “apertura de cultura para todos”).

Cuando hace unos años me tocó emprender la tarea de llevar adelante la dirección de una revista de crítica sobre temas culturales, tuve con César algún que otro enfrentamiento de ideas bastante duros, pero fue (¡y qué falta que hace eso ahora!) una pugna con mucha altura de la que, al menos yo, salí enriquecido. Después, él con su parecer y sus argumentos y yo con los míos, seguimos viéndonos, saludándonos, respetándonos, como debe ser. Esas son las cosas que demuestran caballerosidad, algo que también debe destacarse de César.

El apodo del afecto, “el Ojito”, resuena en todo salteño

Mucho se está hablando y escribiendo por estas horas sobre su vida y su obra. En el caso de esta página de Cultura de EL PUEBLO, no será esta la única nota que le dediquemos. En tanto hoy, como homenaje, hemos seleccionado los siguientes datos, extraídos de la solapa del libro “Primeros años del siglo XX” (Tomo Nº 12 de la Colección Escritores Salteños, 2007), preparado por el Ac. Leonardo Garet:

“César Rodríguez Musmanno nació en Salto el 5 de setiembre de 1927. El apodo del afecto, “el Ojito”, resuena en todo salteño que conoce la trayectoria de este hombre que ha recorrido el mundo con su mensaje de formas y colores; artista plástico, arquitecto y docente, aprendió los primeros trazos con José Cziffery y José Echave. Cofundador con Julio C. Zino de la Galería de Arte (Estudio 2). Trabajó en Salto intensamente como artista plástico y como arquitecto. Fue director de obras y director de planificación de la Intendencia Municipal de Salto. En 1965 inició su experimentación de “integraciones plásticas”, en 1980 se radicó en Montevideo. Ejerció la docencia en la Facultad de Arquitectura y en la Universidad del Trabajo. Ha realizado innumerables exposiciones de sus obras, individuales y colectivas. Recibió distinciones en Salones del Interior y en la Bienal de Salto. Publicó con Leonardo Garet, el libro “Bares en lluvia” (2004). Socio Honorífico de CUAP-AIAP-UNESCO, Presidente de la Comisión Uruguaya de Artistas Plásticos. César se encuentra en plena y renovada actividad creadora”.