Fútbol Sala: La tendencia confirmada, queda la última fecha, pero hay dos que festejaron…

Y sin dudas que tal cual lo veníamos pronosticando, e informando en ediciones pasadas de EL PUEBLO, incluso previo a iniciar la última rueda en fase regular de campeonato en ambas divisionales, que había dos equipos que prácticamente, de no suceder nada extra fútbol, marchaban “expreso” rumbo a conseguir los objetivos.

Estos equipos eran Chaná (“A”), y Saladero (“B”), quiénes de seguir ganando, y sumando tres puntos en la última rueda previo a las definiciones, ambos tenían inmejorable chance de lograr sus objetivos, y así pasó, lo consiguieron en la fecha pasada, y en forma anticipada (resta la última fecha) cuando el “indio” Chaná ganara su partido (2 – 1) ante Tigre, y Saladero hiciera lo propio (14 – 8) ante Sud América. Ahora Chaná es el ganador anticipado de la tabla General y/o Acumulado, obteniendo el derecho adquirido al partido extra sí no queda ubicado en la última posición en el cuadrangular final de Liguilla ante el potencial ganador de la misma.

Por su parte Saladero en la divisional “B”, volvió a ganar, y sumó los tres puntos que necesitaba para conseguir el primer ascenso (en forma directa) de la temporada, tras lo que fuera una gran campaña del “Sala”, equipo que siempre se mantuvo en la punta, o en su defecto como escolta y vanguardista, ahora sabe, y confirmó Saladero que en la próxima temporada jugará en el círculo de privilegio. Sin misterios, pasó lo que tenía que pasar, los habíamos pronosticado mucho tiempo antes en las páginas de EL PUEBLO, a la hora de opinar sobre chances y/o posibilidades, a falta de una fecha por jugar, el equipo de Chaná se quedó en forma merecida con la tabla del “Acumulado”, y Saladero en la “B” con el justificado, y merecido primer ascenso de la temporada. Enhorabuena a los dos.

DANIEL SILVEIRA

Fútbol Sala. Todos los resultados de la penúltima fecha

Divisional “A”

Sexta fecha: (Tercera rueda)

Chaná (2) – Tigre (1)

Ferro Carril (10) – Almagro (7)

Universitario (14) – Géneve 5 (6)

Ceibal (9) – Florida (6)

Posiciones “A”

Chaná 50, Ferro Carril 44, Tigre 37, Almagro 28, Universitario 28, Florida 21, Ceibal 18, Géneve 5 9

Próxima fecha “A”

Séptima: (Última en fase regular)

Ceibal vs Chaná

Tigre vs Ferro Carril

Almagro vs Universitario

Géneve 5 vs Florida

Divisional “B”

Décima fecha: (Segunda rueda)

Saladero (14) – Sud América (8)

Bohanes (4) – S. Grande (2)

Progreso (11) – Parque Solari (7)

Hindú (10) – Salto Rowing (9)

Nacional (6) – Atlético Arsenal (2)

Dublín Central (10) – Atlético Juventus (3)

Posiciones “B”

Saladero 55, Salto Grande 48, Progreso 43, Bohanes 42, Nacional 32, Hindú 30, Dublín Central 27, Atlético Juventus 21, Atlético Arsenal 20,Salto Rowing 20, Sud América 13, Parque Solari 12.

Próxima fecha “B”

Undécima: (Última en fase regular)

Bohanes vs Saladero

Hindú vs Salto Grande

Progreso vs Atlético Arsenal

Nacional vs Atlético Juventus

Dublín Central vs Salto Rowing

S. América vs Parque Solari

Fútbol Sala destacados: Almagro vs Universitario (“A”)”, Nacional e Hindú (“B”) buscan el play offs en la última

Habrá que ver, se fijará en la jornada de hoy martes a la noche en reunión semanal del Consejo de Liga la disputa de la última fecha en fase regular de campeonato en ambas divisionales. En lo que hace a la división de privilegio “A”, ya están Chaná, Ferro Carril y Tigre clasificados a la Liguilla, por eso el partido de Almagro vs Universitario será clave, en la intención de ambos de “meterse en zona de clasificación a play offs.

Referido a la divisional descenso “B”, Salto Grande, Bohanes y Progreso ya están en la Liguilla por el segundo ascenso, ahora la incógnita se plantea de cara a lo que puedan conseguir en la última fecha Nacional e Hindú, dos de los potenciales candidatos a clasificar en el cuarto casillero en el cuadrangular final de Liguilla. Apasionante última fecha en el ascenso.