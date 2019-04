Se disputó una nueva fecha del campeonato “Salteño” en ambas divisionales

Tal cual estaba fijada, el pasado fin de semana se disputó una nueva fecha del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales. Tras los resultados registrados, y con un partido suspendido por la divisional “B”, que se encuentra pendiente disputa entre los equipos de Hindú vs Parque Solari, partido que se decidió suspender debido al fallecimiento de un familiar directo de un integrante del plantel “parquense”, compromiso que será fijado en la próxima reunión semanal del Consejo de Liga.

Con los resultados registrados en la fecha pasada, ahora no solo se mantuvieron los líderes, sino que ampliaron diferencias en relación a sus escoltas en ambas casos. Luego de lo que fuera la victoria en calidad de visitante por la división de privilegio “A” de Chaná ante Ferro Carril en cifras de 6 a 2, y de Saladero ante Dublín Central por 10 a 8 en la divisional de ascenso “B”, ahora ambos equipos confirman su presente como serios candidatos y/o favoritos a lograr los primeros objetivos planteados, en el caso del “indio” Chaná de ganar la tabla del Acumulado, y por parte de Saladero de conseguir el primer ascenso de la temporada en forma directa.

Todos los resultados

Divisional “A”: Tercera fecha (3ª Rueda)

Chaná (6) – Ferro Carril (2)

Tigre (8) – Géneve 5 (4)

Almagro (5) – Ceibal (2)

Florida (9) – Universitario (5)

Posiciones “A”

Chaná 41, Ferro Carril 35, Tigre 31, Universitario 25, Almagro 25, Florida 21, Ceibal 12, Géneve 5 9

Próxima fecha “A”

Cuarta: (Tercera rueda)

Universitario vs Chaná

Almagro vs Florida

Ceibal vs Tigre

Géneve 5 vs Ferro Carril

Divisional “B”

Séptima fecha: Segunda rueda

Saladero (10) – Dublín Central (8)

Progreso (12) – Sud América (10)

Atlético Juventus (6) – Salto Grande (4)

Bohanes (14) – Nacional (6)

Salto Rowing (5) – Atlético Arsenal (4)

Hindú vs Parque Solari (Suspendido)

Posiciones “B”

Saladero 46, Salto Grande 42, Progreso 27, Bohanes 36, Nacional 29, Atlético Arsenal 20, Salto Rowing 20, Hindú 18 (*), Dublín Central 18, Atlético Juventus 18, Sud América 13, Parque Solari 9 (*)

Nota (*): Tienen un partido pendiente de disputa, se computa puntaje anterior

Próxima fecha “B”

Octava (8ª): Segunda rueda

Nacional vs Saladero

Progreso vs Bohanes

Sud América vs Salto Grande

Hindú vs Atlético Arsenal

Atlético Juventus vs Salto Rowing

Dublín Central vs Parque Solari