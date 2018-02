Fútbol Sala

Con doble jornada esta noche en el gimnasio de Universitario, se completa la disputa de una nueva fecha del campeonato “Salteño” en ambas divisionales.

Tal cual lo fijado en la última reunión semanal de la Liga Salteña de Fútbol Sala, con doble jornada en la noche de hoy lunes en el gimnasio del Club A. Universitario, se estará completando la disputa de una nueva fecha del campeonato “Salteño” en ambas divisionales. En lo que tiene que ver con los dos compromisos que se jugarán esta noche, ambos corespnden a la tercera fecha (2ª rueda) del campeonato en la división de privilegio “A”, y también vale destacar que son estos, dos partidos claves, en que hace no solo a los cruces respectivos en sí, sino también a lo que pueden dejar en los núimeros en tabla una verz conocidos los resultados. Todo por verse, hoy juegan los actuales punteros de la divisional, porque tanto Universitario como el “indio” Chaná, (a falta de conocer el fallo pendiente del juego “U” vs Tigre), son los lideres en la divisional princpal, y hoy ambos tienen partidos por demás complicados, y difíciles, a la hora de pensar en mantener su liderazgo.

Fútbol Sala detalles

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2017 – 2018

Campeonato “Salteño”:

Divisionales “A”, y “B”

Copa : “VJ Sunset”

Lunes 26 de febrero

Divisional “A”: Tercera fecha (2ª Rueda)

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 30,00 (Ingresan dos por $ 50,00)

Árbitros: (a designar)

Hora 20,30: CHANÁ vs

CEIBAL (“A”)

Hora 22.00: ATLÉTICO

JUVENTUS vs UNIVERSITARIO (“A”)

Nota 1: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.

Nota 2: Para Ceibal vs Chaná, no se venderán entradas en portería, ya que Cebal deberá jugar sin parcialidad, estando la venta a cargo del club Chaná.