En la jornada de hoy sábado, estará inciando en dos escenarios, la disputa de una nueva fecha del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales.

Sin dudas otra fecha que importa, y que según los resutlado que se registraron puede terminar siendo clave, máxime teniendo en cuenta el transcurso del campeonato, los números que hoy muestran ambas tablas, y la chance y posibilidad de cada uno de poder seguir ”escalando” posiciones para cerrar de la mejor manera, y en la mejor ubicación la fase regular de competencia previo a las difiniciones.

En lo que refiere a la divisional de ascenso “B”, la misma estará disputando la última fecha de la primera rueda, mientras que en la división principal de privilegio “A”, aquí se estará jugando la tercera fecha, pero de la segunda rueda de competencia.

Sin dudas el juego destacado de hoy será el que protagonizarán Chaná vs Ferro Carril en la divisional “A”, pero también importa lo que sucederá en la división de ascenso “B” , con los compromisos que llevarán adelante los equipos de Salto Grande vs Hindú, y Saladero vs Bohanes, dos partidos que según los resultados registrados podrían marcar cambios sustanciales en las posiciones al cabo de la primera rueda en la divisional.