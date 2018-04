Fútbol Sala

Interesante doble jornada hoy en el gimnasio de Universitario para proseguir con la disputa de una nueva fecha del “Salteño” de Fútbol Sala.

Sin dudas una doble jornada de excepción, la que se estará llevando adelante en la jornada de hoy a la noche en el gimnasio del Club A. Universitario, con dos partidos por la divisional de privilegio “A”, donde se enfrentan cuatro equipos que intentarán conseguir la victoria con objetivos diferentes, pero que en definitiva apuntan al mismo deseo deportivo, que no es otro que en algún caso conseguir una mejor ubicación en tabla de cara al cierre de la fase regular, y en otros el de poder acceder a la instancia (play offs) que les permita formar parte del cuadrangular final de Liguilla, así de simple.

Habrà que ver, se está disputando la cuarta fecha en la “A”, luego restarán tres, o sea que todavía faltaràn nueve puntos por disputar luego de completa la fecha en curso, explicamos esto para darnos cuenta que según los números que hoy muestra la tabla, todo puede pasar de aquí al cierre de la tercera (y última) rueda del campeonato en la divisional principal, la incógnita planteada.

Fútbol Sala detalles

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2017 – 2018

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”

Copa: “VJ Sunset”

Sábado 28 de Abril

Divisional “A”: 4ª Fecha (Tercera rueda)

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 30,00 (Ingresan dos por $ 50,00)

Árbitros: Andrés Píriz – David Argaín

Hora 21,30: CHANÁ vs FERRO CARRIL

Hora 23,00: CEIBAL vs TIGRE

Nota 1: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso

Nota 2: El partido Chaná vs Ferro Carril (21,30) se podrá seguir en vivo ingresando a la página de Facebook de Liga Salteña de Fútbol Sala a través de la señal “Salto Streaming”