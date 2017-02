Hoy con tres partidos prosigue la disputa del campeonato «Salteño» de Fútbol Sala en ambas divisionales

En la jornada de hoy a la noche, con la diputa de tres partidos, en dos escenarios diferentes, prosigue el desarrollo del campeonato Salteño» de Fútbol Sala en ambas divisionales. Sin dudas una competencia que según transcurren las fechas, se torna cada vez más interesante y competitiva, máxime teniendo en cuanto el formato de campeonato para esta temporada, y la gran paridad existente entre los actores, y eso vale para las dos divisiones.

En lo que hace a la divisional de ascenso, queda claro que todo puede pasar, porque luego de lo que será la disputa de esta décima y última fecha de la primera rueda (en la «B» solo serán dos ruedas), aquí los números que hoy muestra la tabla avalan plenamente nuestra opinión, y dejan la incógnita planteada de cara a lo que puede suceder en la segunda vuelta del campeonato, eso es así.

Referente a la divisional de privilegio, y más allá del liderazgo en solitario de Universitario en tabla, se sabe que un par de resultados a favor de los escoltas, y un traspié del rojo de la «U», vuelve a «entreverar» la cosa

Sin dudas un cierre a toda emoción en la divisional de ascenso, y toda la incógnita planteada en lo que refiere a la segunda rueda en la «A», donde cada punto importa, y cada resultado a favor puede hacer variar la tabla, así de simple, así de sencillo.

Fútbol Sala detalles

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2016 – 2017

Campeonato «Salteño»: Divisionales «A», y «B»

Sábado 18 de febrero

2ª Fecha: 2ª Rueda divisional «A»

10ª Fecha: Última 1ª rueda en la «B»

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 30.00 (Ingresan dos por $ 50.00)

Árbitros: (a designar)

Hora 20.30: CEIBAL vs FLORIDA («A»)

Hora 22.00: TIGRE vs G 5 («B»)

Escenario: Estadio de Ferro Carril F.C

Árbitros: (a designar)

Hora 20.30: CHANÁ vs RIVER PLATE («A»)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.

CÓMO SIGUE

Domingo 19 de febrero

Escenario: Estadio de Ferro Carril F.C

Árbitros: (a designar)

Hora 20.30: FERRO CARRIL vs ATL. ARSENAL («A»)

Escenario: Gimnasio del Club A, Universitario

Árbitros: (a designar)

Hora 20.30: UNIVERSITARIO vs SALTO ROWING («A»)

Hora 22.00: ATL. JUVENTUS vs PEÑAROL («B»)

Libre: Saladero .