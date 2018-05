Fútbol Sala

Cuádruple jornada hoy en el gimnasio de Universitario para proseguir con la disputa de la penúltima fecha en fase regular de campeonato.

Con cuatro partidos iniciando en la tardecita – noche de hoy en el gimnasio del Club A. Universitario, prosigue la disputa de la penúltima fecha en fase regular del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales. Sin dudas otra jornada de mucha emoción, porque cada partido importa, teniendo en cuenta que luego solo quedará la última fecha para que aquellos equipos que aún mantienen chance de acceder a las instancias semifinales pueda lograr su objetivo de clasificación.

El juego destacado (entre todos) sin dudas, será el que lleven adelante Chaná vs Universitario, primero, y segundo en la tabla del Acumulado en la divisional de privilegio “A”. un partido que siempre será atractivo y prometerá emociones, donde por ejemplo hoy, de ganar Universitario, asegura la primera posición en el Acumulado, y luego de no ganar la Liguilla tendrá derecho a un partido extra con el ganador del cuadrangular final, todo dicho.

Detalles para hoy

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2017 – 2018

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”

Copa: “VJ Sunset”

Divisional “A”: Sexta fecha (3ª Rueda)

Divisional “B”: Décima fecha (2ª Rueda)

Domingo 13 de Mayo

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 30.00 (Ingresan dos por $ 50.00)

Árbitros: (a designar)

Hora 17.30: PARQUE SOLARI vs SUD AMÉRICA (“B”)

Hora 19.00: HINDÚ vs DUBLÍN CENTRAL (“B”)

Hora 20.30: CHANÁ vs UNIVERSITARIO (“A”)

Hora 22.15: ATLÉTICO ARSENAL vs FLORIDA (“A”)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.