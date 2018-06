Fútbol Sala

Hoy se juega (20.00 hs) en el gimnasio de Universitario, la Final definitiva del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala.

Legó el día esperado, es hoy, esta noche en el gimnasio del Club A. Universitario a partir de la hora 20.00, cuando los equipos de Chaná vs Universitario comiencen a disputar la final definitiva del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala temporada 2017 – 2018.

Sin dudas a gimnasio repleto, el “indio” y el “rojo” buscarán a un solo partido decidir al mejor de la temporada en la divisional de privilegio. No mucho más de lo que ya hemos venido opinando y analizando durante toda la semana en ediciones anteriores, acerca del choque de dos de los máximos exponentes de la disciplina a nivel local, esto es así y no le busquemos más vueltas.