Mientras se aguarda el evento de clausura, surgen novedades

En el caso de la competencia en esta disciplina, y cuando aún resuenan los ecos de la temporada que acaba de finalizar desde lo deportivo hace unos días, siempre se piensa en la continuidad, y aunque no es sencillo realizar todos los contactos que se quisieran, a veces la gente de otras Ligas, sabedores de cómo sigue creciendo el Fútbol Sala en nuestro departamento, son ellos los que en algún caso realizan los contactos pertinentes, a veces con dirigentes de la L.S.F.S, y en otras con responsables y referentes de los equipos “históricos” de la disciplina a nivel local.

Y no fue esta la excepción, porque la semana pasada fueron dos, los dirigentes de otras Ligas, que por ahora mantendremos en el anonimato (hasta tanto surja algo concreto), los que mantuvieron contactos vía telefónica con un par de dirigentes, y también con un entrenador puntualmente, a fin de poder averiguar la chance de poder contar con el campeón y vice del campeonato “Salteño” para organizar un cuadrangular, o en su defecto un exagonal Regional en los próximo meses de agosto – setiembre, con fecha a confirmar, a lo cual las personas (dirigentes) de Salto respondieron en forma afirmativa, pero imponiendo la condición de que todo se organice en forma conjunta, de la mejor manera posible, con el debido tiempo de antelación, y con reuniones (mínimo dos) en forma conjunta entre los responsables de cada departamento, en decisión que nos parece por demás acertada por cierto. Habrá que aguardar, recién existieron los primeros contactos, muchas veces esto acontece, y luego todo queda en la nada, básicamente por un tema no menor, el económico. Por eso la dirigencia de la Liga Salteña de Fútbol Sala no ha brindado la información oficial al respecto, hasta tanto algo concreto no se tenga. Por ahora es solo esto, una intención, producto de un par de contactos realizados por gente de otras Ligas “vecinas”… por ahora solo eso, que quede claro.

DANIEL SILVEIRA