La secretaria de la Liga en París y las gestiones que no faltan de cara al 28 de diciembre

La secretaria de la Liga Salteña de Fútbol se fue a París. Desde hace algunos días permanece en la capital francesa. El miércoles asistió al juego en que París Saint Germain y Nápoli de Italia jugaron por la Liga de Campeones de Europa. Este viaje de Berta Gómez, sin embargo, no es un viaje más. A la distancia, la comunicación con EL PUEBLO, deja en claro que está capitalizando esos puentes tendidos a manera de gestiones, porque el partido del 28 de diciembre no está lejos en el tiempo.

De algunos años a esta parte el sentido benéfico no falta. Jugando el equipo de «Cavani y sus amigos» ante la selección salteña, es un tiempo a la medida para acumular un dinero que se deriva a instituciones que lo necesitan. En ediciones anteriores, la resonancia de la buena: acompañamiento de los aficionados y los montos taquillados como consecuencia. Desde Edinson Cavani y la legión de quienes se suman, más allá que todos ellos transitan por el período de vacaciones.

EL NOMBRE SOBRE LA MESA

Ángel Di María, el argentino de 30 años, nacido el 14 de febrero de 1988, un año después que Edinson Cavani, no solo es uno de los delanteros más aptos del universo del fútbol, sino un amigo personal de Edinson Cavani. El delantero salteño lo ha puntualizado públicamente y en la misma medida, Di María también. Afecto recíproco entre los dos futbolistas que defienden al actual Campeón del fútbol galo.

A partir de ello, una chance: que Di María sea una de las figuras estelares que jueguen en el Dickinson y comparta la instancia festiva-solidaria. Desde París, la propia Secretaria de la Liga ratificó esa chance, que parece abrirse de par en par.

LA CERCANÍA DE ROSARIO

Otro aspecto no menor. Ángel Di María es oriundo de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Algo más de 400 kilómetros de distancia entre Salto y Rosario. Eso potencia la perspectiva.

La secretaria de la Liga deslizó el actual tiempo de las gestiones, «porque estoy haciendo lo posible para que así sea”. Tras cartón, otro apunte para ir teniendo en cuenta… ”y tratando de llevar a Salto, otras figuras también”.

De lo que no hay dudas es que la mención de Di María, en la nómina de lo posible, hace a la generación de una expectativa creciente. A dos meses del espectáculo desde ya previsto, los nombres se irán confirmando. Nada hace dudar que al retorno de la Secretaria de la Liga desde la vieja Europa, la nómina de los que llegarán, planteen en definitiva sus propias señales.