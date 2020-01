En un comunicado oficial, se detalla que el miércoles Carlos Alberto García -nombre real del músico- sufrió un traumatismo en la cadera del cual ya había sido operado hace tiempo, que se debió a una «caída doméstica en la que no padeció ningún otro daño».

«Luego de ser evaluado por médicos especialistas se le indicó reposo y suspensión de todas sus actividades. Un vez estabilizado deberá iniciar trabajos de rehabilitación kinésica», añade el texto. Por este nuevo contratiempo de salud, el rockero «lamentablemente no esta apto para participar de los compromisos artísticos que tenía pactados a partir de ahora hasta dentro mínimo un mes».García, que en 2017 publicó «Random», su hasta ahora último álbum de estudio c omo solista, formó también parte de dos de las bandas más destacadas del rock argentino, Sui Géneris y Serú Girán.

Nacido en Buenos Aires en 1951 y ganador de destacados premios como el Grammy a la Excelencia Musical en Las Vegas, el artista ha estado ingresado varias veces en los últimos años debido a su delicado estado de salud.

A principios de 2016 tuvo que ser operado de la cadera, y a finales de ese mismo año pasó varios días ingresado por un cuadro de fiebre alta y deshidratación.

En noviembre de 2013 sufrió un preinfarto antes de ofrecer un concierto en Bogotá y en 2012 se desvaneció durante un recital en la provincia argentina de Córdoba. Asimismo, en 2011 tuvo que suspender una actuación en Bolivia por un cólico provocado por cálculos en la vesícula. Uno de sus últimos espectáculos tuvo lugar en diciembre pasado, cuando tras varios años volvió a presentarse en el Luna Park de Buenos Aires , uno de los estadios emblemáticos de su larga carrera artística.