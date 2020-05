Santiago de Chile, 18 may (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo este lunes que el programa de entrega de canastas de alimentos y elementos de limpieza e higiene para hacer frente a las consecuencias sociales de la crisis del coronavirus alcanzará a cerca del 70 % de las familias. El mandatario abundó sobre el programa «Alimentos para Chile» que anunció este domingo y que busca entregar 2,5 millones de canastas a hogares vulnerables y de clase media necesitada, dadas las dificultades que las cuarentenas están generando para el acceso a los alimentos y los artículos de limpieza e higiene, que económicamente también se complica ante el crecimiento del desempleo y la pobreza que está generando esta crisis.

«Vamos a llegar a cerca del 70% de las familias (…). Vamos a llegar con estas canastas a los hogares y domicilios de la inmensa mayoría de las familias chilenas y priorizando a las más vulnerables y las que tienen más dificultades de acceso a alimentos y elementos de limpieza», dijo Piñera.

La distribución de estas canastas, que contendrán alimentos no perecederos y elementos de limpieza, se hará directamente a las casas de las familias, «para que las personas no tengan que salir de sus casas y evitar así trámites, aglomeraciones y riesgos de contagio de coronavirus», señaló el mandatario.

PIÑERA PIDE TRANQUILIDAD TRAS PROTESTAS PORFALTA DE ALIMENTOS

La intervención del presidente esta jornada se produjo pocas horas después de que al menos un centenar de vecinos de El Bosque, localidad de la periferia del sur Santiago, protestaran para denunciar la falta de alimentos y la pobreza que sufren a causa de la cuarentena decretada por el Gobierno para tratar de contener la pandemia por coronavirus. «Quiero pedirles a las familias vulnerables y de clase media chilenas comprensión y tranquilidad. Comprensión, porque el proceso de preparación y distribución de estas canastas de alimentos, que nunca antes se había hecho en Chile en estas magnitudes, exige un gran esfuerzo de organización y logística y requiere algún tiempo para su implementación. (…)