El caso de MIGUEL CHILOSI es especial. No solo porque de años a esta parte tiene vinculación con medios periodísticos de Salto, sino porque supo de años en el Ministerio del Interior, a través de la Jefatura de Policía de Salto y sus seccionales. O sea: determinados aspectos, bien que los conoce. Sabe de qué se trata. Por eso, sumó su punto de mira, al que naturalmente, no le falta validez.

«Si me permiten; voy a agregar algo. No es solo la imposición del centralismo. Es la victoria de unos pocos sobre muchos. De la sinrazón sobre la razón. De los inadaptados, sobre la tolerancia. De los delincuentes sobre el deporte. De la violencia sobre un juego. Esa pelota que ha de rodar en una cancha y tendría que ser el motivo de una fiesta. ¿Fiesta? Cuando se convoca a efectivos policiales de todo el país; porque unos delincuentes mandan más que muchos. Delincuentes que pueden mancillar una tarde de un juego. La seguridad para un partido de fútbol. Me pregunto. ¿Y la seguridad en la población; de los vecinos? ¿Dónde queda? A cuidar la pelota. ¡Qué gire! ¡Qué se deslice! Y que todos estemos atentos a lo que ahí pasa. El resto…¿qué importa?