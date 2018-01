Personal policial concurrió a la zona donde se encuentran los locales bailables, entre Avenida Paraguay y Salto Chico, donde habría ocurrido un siniestro de tránsito. Al arribo de los funcionarios, en el lugar había una aglomeración de personas, no encontrándose los vehículos involucrados. Se hizo presente una unidad de la emergencia médica EMI, en la que fue trasladado un masculino hasta el Hospital Regional Salto, donde fue asistido por el médico de guardia, quien le diagnosticó: “traumatismo encéfalo craneano y facial”. El accidentado manifestó recordar únicamente que fue chocado por otra moto, cayendo él y su acompañante al pavimento, la que resultó ilesa. En tanto, en un vehículo particular, fue trasladado el conductor del otro vehículo, hacia la emergencia del nosocomio local, tratándose de un masculino, quien fue asistido por el médico de guardia, diagnosticándosele: “traumatismo cervical, queda en observación y a posteriori a domicilio”. Averiguado, expresó que próximo a la hora 2:30, circulaba en una motocicleta de un amigo, quien se la prestó y del cual no tiene datos, por la vereda este de Costanera Norte, frente al local bailable Atilas, con sentido norte, cuando entró en colisión con otra moto, no recordando por dónde circulaba. Realizadas las pruebas de espirometría a los conductores, arrojaron resultados negativos. Intervino Brigada de Tránsito.