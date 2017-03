El juez penal de Maldonado, Marcelo Souto, dispuso el cierre de fronteras para cinco personas que son indagadas por su actuación en el caso del Cambio Nelson. Entre ellas figuran tres trabajadores con cargos de responsabilidad en el cambio, el gerente general y cara visible de la empresa Nelson Calvette, y un allegado a Francisco Sanabria que recibió un bolso con US$ 250 mil previo a fugarse del país rumbo a Miami, según publicó Brecha y confirmó El Observador.

A su vez, el fiscal de la causa, Rodrigo Morosoli, pidió el levantamiento del secreto bancario para sociedades a nombre de Francisco Sanabria, su mujer, Carolina Serna, y su suegro, el exgerente del hotel Conrad, Jorge Serna, así como de Calvette y el que aportó el bolso con dinero. Según supo El Observador, el juez todavía no ha tomado una determinación sobre este pedido.

La intención del juez es determinar la responsabilidad de estas personas en el marco de la investigación que tiene como principal indagado a Francisco Sanabria, a raíz de denuncias de emisión de cheques sin fondo y desaparición de dinero que era depositado en el cambio, pese a que la empresa no tenía habilitación para ofrecer ese servicio. La investigación está camino a probar que además del delito de estafa -que se podría imputar a partir de las denuncias presentadas-, hay indicios de que el cambio fue un instrumento para el lavado de activos, lo que llevaría el caso a la justicia del Crimen Organizado y permitiría pedir la captura internacional de Sanabria.

Además, a pedido del fiscal, el juez dispuso un embargo por US$ 20 millones en las propiedades de Francisco Sanabria. Según explicaron fuentes judiciales a El Observador, esto puede reducir las posibilidades de que los acreedores de las empresas de la familia Sanabria -entre las que figura el Cambio Nelson, un tambo, y la compañía de alquiler de autos y eventos José Garrido Turismo y Transporte- puedan cobrar. Según surge de los expedientes de concurso de estas tres empresas, las deudas de Francisco Sanabria sobrepasan los US$ 20 millones.

Contadores investigados

El juez de la causa tiene en la mira a los tres contadores que trabajaban para Cambio Nelson, los cuales participaron en la elaboración de estados contables en los que se buscó ocultar las operaciones informales de la empresa.

Hasta ahora la Justicia sabe de 379 cuentas informales en el Cambio Nelson por una cifra que supera los US$ 10 millones, aunque 22 depositantes concentran el 80% de ese monto.

