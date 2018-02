Cuando Stan Lee y Jack Kirby crearon al nuevo superhéroe de Marvel llamado “Pantera Negra” (1966), se trató de captar a un público que no solía leer historietas, al ser el primer héroe afrodescendiente. Si de contextualizar el clima histórico que se vivía por aquellos tiempos, sin duda se trató de una jugada arriesgada y revolucionaria en el mundo de cómic.

A partir de este personaje, aparecerían más tarde otros superhéroes de color como “Falcon” (1969) o “Luke Cage” (1972), entre otros. No deja de ser un personaje interesante en un universo que ya pudimos ver en el cine gracias al anticipo que nos dio “Capitán América 3: Guerra Civil” (2016), dejando abierta la puerta para descubrir al país secreto de Wakanda, donde su rey, T’Challa, se transformaba en el héroe de su pueblo buscando venganza para quien había asesinado a su padre.

Aquí la historia se retoma de cómo quedó todo en la película del Capitán América, algo que han tenido como modus operandi Marvel en sus historias cinematográficas. Si bien cada película puede verse por sí sola, no deja de tener una cadena comunicante entre cada una de ellas.

Nadie duda que la nueva película de Marvel será un éxito en taquilla. Se trata de la cinta número 18 de los héroes de la productora cuya imagen principal es Stan Lee. El filme es dirigido por Ryan Coogler (el mismo de «Creed») y protagonizado por Chadwick Boseman.

Boseman interpreta a Pantera Negra, también conocido como T’Challa, rey y protector de Wakanda (país ficticio): la utopía de una nación africana rica, nunca antes colonizada y que estudia recibir refugiados de regiones más pobres.

Los expertos prevén que recaudará entre 150 y 160 millones de dólares en su primer fin de semana en la cartelera de Estados Unidos.

La película cuenta una historia «desde un punto de vista universal pero que al mismo tiempo apela a la cultura afroamericana», dijo Paul Dergarabedian. Más allá de su taquilla, «Pantera Negra» podría representar un punto de inflexión en la representación de los afrodescendientes en la pantalla, y en el peso de los artistas de color en Hollywood.

La revista Time puso a Boseman en la portada de su último número con el título: «Revolucionario poder de Pantera Negra». «Crecí leyendo historietas, me encantó Pantera Negra, es una película que esperé toda mi vida», dijo entusiasmado el actor, guionista y director afroamericano Ahmed Best. «No había muchos superhéroes que se parecieran a mí cuando era niño», siguió el intérprete de Jar Jar Binks en el Episodio 1 de «La Guerra de las Galaxias», haciendo hincapié en que Pantera era «fundamental en el Universo Marvel». «Es un estadista en un país más rico, pero además es físico, con una espiritualidad importante, una fuerte conexión con sus antepasados, que es crucial en la cultura africana», agregó.

Best comparó el impacto Pantera Negra con el que tuvo en muchos jóvenes negros la presidencia de Barack Obama. «Lo puedo hacer porque él lo hizo», dijo.

Fred Joseph, un consultor de marketing de Nueva York, creó una campaña de recaudación por internet para reunir 10.000 dólares para que chicos de la barriada de Harlem puedan ir al cine. «Ayuda a los niños a ver Pantera Negra», ha generado cinco veces más de la cantidad esperada y motivó a lanzar cientos de campañas similares en todo el mundo.

Joseph describió la película como «una rara oportunidad para que jóvenes estudiantes, especialmente de color, vean un gran personaje cinematográfico y de historietas negro» en la pantalla grande.

Según el crítico de Clarín Espectáculos, Pablo Scholz, “La película per se es correcta, pero no es la obra maestra del cine de acción que vaya a marcar parangones, ni a poner la vara más alta que otras de Marvel. Es menos bombástica, si se quiere, la trama no es una mera suma de peleas coreografiadas, la animación digital no es primordial aunque esté, y hasta se hace un poquito larga”.

“La trama –continúa Scholz- se centra en ese país africano ficticio, en el que el metal vibranium ofrece miles de posibilidades de progreso. Depende en manos de quién caiga, Wakanda será la salvación del mundo, o el mundo caerá bajo la dictadura y el oprobio. Los fanáticos, los que llevan la camiseta puesta de Marvel, seguramente no le encontrarán peros. Pero Pantera Negra no es mucho lo que ofrece al margen de su corrección política y diversidad, temas nuevos para el universo Marvel, que en el cine prioriza que el espectador active más las mandíbulas comiendo pochoclo que el cerebro”, concluyó.