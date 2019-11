Mismo modus operandi: motonetistas interceptan vehículos para robarlos

En el día de ayer, a la hora 14:42, la Mesa Central de Operaciones, derivó a personal policial hasta calle Guaraní al 2300 por rapiña. En el lugar, fue entrevistada una mujer mayor de edad, quien manifestó que, circulaba en moto, cuando fue abordada por dos individuos que circulaban también en moto, los que, mediante amenazas con un arma de fuego, le hurtaron el birrodado. No recordó en el momento la chapa matrícula, pero sí que en el baúl llevaba documentos y dinero. Agregó que, no resultó lesionada y que no se efectuaron detonaciones. Trabaja en el caso personal de la Dirección de Investigaciones.