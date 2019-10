En definitiva fue lo que pasó anoche, en el compromiso por la tercera fecha (2ª rueda) del campeonato “Salteño” de básquetbol en primera división, donde terminó siendo victoria visitante de Ferro Carril ante el local Círculo Sportivo en cifras de 80 a 55. Fuimos a ver otro partido, máxime teniendo en cuenta lo que había sido la producción, y el punto conseguido por el “azulgrana” ante Universitario en la fecha pasada. Aquello solo fue una buena noche de Círculo Sportivo, porque ayer a Ferro Carril le alcanzó con el segundo cuarto para cerrar el partido a su favor.

El primer cuarto lo más parejo de la noche, y el único donde el local termina ganado con parcial de 15 – 12. Ya en el segundo con el equipo de Ferro Carril comenzando con la rotación de hombres (aspecto clave para la victoria), y un buen trabajo desde el goleo del experiente Gastón Ferreira, bien acompañado por los juveniles nacidos en la cantera, allí el “franjeado” juega mejor en colectivo, defiende bien, reparte goleo, y termina abriendo un parcial de 27 – 8 que termina siendo “lapidario” para Círculo Sportivo, que en el segundo cuarto no tuvo juego, no convirtió, y tampoco defendió en forma correcta a un equipo que sin dudas con la rotación de quintero en cancha iba a degastar a los hombres claves del azulgrana,

Luego en el tercer cuarto un pequeño atizbo de “remontada” por el lado del local, pero fue solo eso, más que nada a impulso anímico, el sacrificio de Fabrizio Silveira (siempre doblado en defensa), en este cuarto acompañado por Leonel Goslino, pero mu poco más del local, que intentó, pero no pudo absorber la diferencia, también producto del mejor juego del rival más allá de la rotación permanente realizada por el “franjeado” a lo largo de los 40´de juego. El tercero finaliza con parcial de 16 – 14 en favor de la visita, y el electrónico marcando 55 – 37 siempre en favor del ganador. El último cuarto de mero trámite, Círculo ya sabedor de que era imposible remontar, y mucho menos acortar diferencias, y un Ferro Carril que jugando tranquilo, con la ventaja del marcador y la urgencia del rival, para de esa manera terminar sumando el punto que lo coloca en la segunda posición en tabla detrás del puntero Nacional. Fuimos a ver otro partido, básicamente por lo que había mostrado el “azulgrana” en el la fecha pasada ante Universitario, anoche no repitió, y Ferro Carril con un segundo cuarto “lapidario” lo vuelve a poner en su lugar, las cosas como son.

DANIEL SILVEIRA

ASÍ PASÓ

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2019 – 2020.

Campeonato “Salteño”: “Ignacio “Nacho” Puigvert”.

Copa: “60 años de Cosalco”.

Categoría Mayores: Primera división.

Tercera fecha: Segunda rueda.

Escenario: Gimnasio “Jacinto B. Muñoa” (Círculo Sportivo).

Público: 80 personas.

Árbitros: Camilo Cunha – Eduardo Fernández (Bien).

CÍRCULO SPORTIVO (55):Fernando Russo, Lucas Conde, Leonel Goslino 9, Pablo Marquizo 11, Fabrizio Silveira 12. (Inicial), Guzmán dos Santos 15, Facundo Martínez, Thiago Altamiranda 8, Braulio Delgue, Esteban Sosa. D. T: Sebastián M. González.

FERRO CARRIL (80): Agustín de los Santos 4, Ángel Caballero 10, Gastón Ferreira 19, Ricardo Lorenzelli 1, Maximiliano Silvestri 6. (Inicial), Agustín Piastri 13, Luis Caballero 3, Jesus Medeiro 4, Luis Cuelho 6, Sebastián Brum 9, Ramiro de los Santos 7, Nicolás Cezimbra. D. T: Luis Cuelho.

POR CUARTOS:

1º CTO: (CS 15 – FC 12), 2º CTO: (CS 23 – FC 39), 3º CTO: (CS 37 – FC 55), FINAL: (CS 55 – FC 80)

El mejor jugador de la cancha: Gastón Ferreira.

El mejor de Círculo Sportivo; Fabrizio.