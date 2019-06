Considerando que “El agro es el petróleo del país”

El precandidato colorado Ernesto Talvi realizó este miércoles su cierre de campaña en Salto con un acto en el Ateneo de Salto, previo al cual el Ing. Agr. Eduardo Blasina, asesor en materia agropecuaria brindó una charla denominada “El agro como motor de la economía uruguaya”, instancia donde además de explicar por qué consideran que el agro es el motor fundamental y contar en qué están trabajando, fue oportuna para escuchar a los productores que pudieron plantear qué problemas hay y qué siente el sector que precisa para desplegar todo su potencial.

El Ing. Agr. Eduardo Blasina, junto a Miguel Feris y Graciela Delgado, estuvieron en EL PUEBLO para explicar parte de la propuesta. En este sentido Blasina indicó que una apuesta de “Ciudadanos” y Talvi es considerar que el agro ha sido frenado por varios factores y que para reactivar la economía de Uruguay es fundamental “aflojarle la rienda al sector productivo”, además de concientizar que “el agro es el petróleo del país, pero un petróleo verde que en vez de generar todos los problemas que genera el petróleo, puede generar una riqueza mucho más sustentable y armoniosa con el medio ambiente”, que es otro tema central para “Ciudadanos”, así como el cambio climático y biodiversidad.

EDUCACIÓN

Blasina recordó que una de la propuestas de Ernesto Talvi es instalar 136 liceos en zonas de contexto más crítico, y a propósito de la educación, manifestó que una de las ideas que le propuso al precandidato para generar conciencia agropecuaria es que en las escuelas cada niño debería empezar el año, tener un cajón de verduras con tierra, sembrar un trigo de modo que tienen un mes de preparación antes de sembrar, luego pueden sembrar en mayo, ver durante el año cómo evoluciona ese trigo, de manera que van aprendiendo física, química, biología, matemática pero sobre todo van aprendiendo a cuidar otro ser vivo que tiene sus necesidades y luego a cosechar (en noviembre-diciembre) el esfuerzo del año, y tener claro que mientras ellos hacen eso en su pequeña escala, hay otros uruguayos que se están jugando su vida en lograr un buen cultivo y que en el mismo momento que ellos están sembrando, también otros lo están haciendo.

“Hay un aspecto educativo por el cual muchas veces los niños -aún en Uruguay- que es un país tan agropecuario, creen que la leche brota de las góndolas de los supermercados”.

Considera además que hay que pensar en pasantías donde los niños de la ciudad pasen unos días en una casa de campo y viceversa “para que nos conozcamos mejor, creo que debería ser parte de esta revolución educativa vareliana del siglo XXI que propone Ernesto Talvi”.

Por otra parte manifestó que los adultos tenemos que tener claro que cuando el agro funciona bien, está pujante e invirtiendo, genera empleo, no solamente empleos rurales – que deberían ser lo más valiosos porque es donde menos alternativas laborales hay – sino que genera empleo también en la industria, en el comercio, “es el comienzo de una cadena que va multiplicando valor”. Ésto, aseguró Blasina, es algo que ya lo hemos visto; que cuando crece va dinamizándolo todo y cuando se estanca, gradualmente se va estancando todo.

El asesor resaltó que Uruguay es un país que tiene una cultura excesivamente urbana, por lo cual entiende necesario generar esos puentes “campo-ciudad”.

MOMENTO DE OPORTUNIDAD

Blasina dijo que estamos en un momento de oportunidad porque “todos los uruguayos están percibiendo que la economía está estancada, que el empleo está cada vez más difícil, por lo cual si logramos un envión desde el agro, es posible que en los próximos años la gente vuelva a tener esa percepción”.

Entiende que si el agro se pone en marcha y dinamiza el conjunto de la economía, dejaremos de perder empleos que es una situación en la que estamos desde hace 5 años y es algo que si no solucionamos va a ser un problema grave, ya que hay una inmigración fuerte de gente que está capacitada y viene con muchas ganas de trabajar (por ejemplo de Venezuela) y además se viene la inteligencia artificial que va a disminuir empleos que son poco calificados, entonces “tenemos que encontrar la manera de crear empleo y ahí la producción de alimentos y de fibras naturales es clave; es el comienzo de una producción genuina que nos permite colocar el trabajo en Europa, China, Japón, donde va a haber un consumidor que va a estar dispuesto a pagar por trabajo uruguayo”.

SITUACIÓN DESPAREJA

En cuanto a la situación del agro en el país, comentó que es muy despareja porque Uruguay sigue teniendo serios problemas de competitividad en sectores que históricamente han sido muy competitivos como la lechería y el arroz y por otra parte China que es el principal demandante de carne, tiene un problema sanitario muy grave con los cerdos, se habla que tienen que sacrificar entre 150 y 200 millones de cerdos y eso nos deja una gran oportunidad porque van a precisar toda la carne vacuna que tengamos para ofrecerles. A su vez esa situación si bien es beneficiosa, genera otras dificultades porque el precio del ganado ha subido tanto en los últimas semanas que hay frigoríficos que no están pudiendo sostener ese precio, incluso hay trabajadores de la industria frigorífica que están en el seguro de paro, y es algo que va a seguir pasando porque los frigoríficos más grandes pueden sostener este precio, pero los más chicos no.

OPORTUNIDADES

Agregó que al igual que la situación en China, que como país ganadero nos da una oportunidad espectacular, también para las lanas finas hay una situación de oportunidad que ya lleva más de dos años y que también tiene que ver con las preocupaciones ambientales y entorno al clima porque hay consumidores en los países desarrollados que quieren volver a las fibras naturales y “eso nos da una gran oportunidad”, sostuvo.

PROPUESTA VIABLE Y REALIZABLE

“Necesitamos de la voluntad democrática de la gente para que nuestra propuesta – que es viable y realizable- se pueda llevar a cabo” indicó Blasina y añadió que “Ciudadanos es una manera nueva de hacer política, centrada en solucionar los problemas y en capturar las oportunidades mucho más que en criticar a otros políticos”.