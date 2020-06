No tantos años atrás un ya exdirectivo de club, sostenía que «integrar una Comisión no es para cualquiera, porque plantea una exigencia casi insólita en una ciudad del Interior de un país de tres millones de habitantes».

A renglón seguido exponía que «la mayoría de los clubes de la Liga Salteña de Fútbol, han dejado de ser amateur a secas, porque el que más o el que menos paga para que sus jugadores jueguen. Y si los jugadores no cobran, los jugadores no juegan».

*********

Hoy lunes, a una semana de la decisión mayoritaria en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, de no afrontar por este año los torneos de la «A», «B» y «C», a partir de la incertidumbre que plantea el vigente Covid 19. Aunque en las últimas 72 horas no se habían registrado casos, desde los científicos se apunta al imperativo de «no declinar la precaución, sobre todo en función de los meses que vienen. Los más complejos para sostener «la curva aplanada».

Habría que suponer que la dirigencia salteña tomó cuenta de esa suerte de proyección que surge desde quienes monitorean la situación, mientras la Secretaría Nacional del Deporte bajó el pulgar en una dirección: el fútbol sin aficionados en las canchas a nivel de todo el país.

EL FÚTBOL QUE CUESTA

Con la resolución surgida desde la Liga, el común de los aficionados y los protagonistas del fútbol en general, pasaron a descubrir los valores monetarios que se manejan en nuestro fútbol y el presupuesto de cada campo de juego, donde deben venderse 400 entradas y taquillar 60 mil pesos. De esos 60.000, unos 20.000 a cuenta de club propietario de cancha, por concepto del derecho de piso.

¡Es uno de los ingresos puntuales de las instituciones y es necesario que todo el entorno del fútbol sepa!

El razonamiento de los dirigentes, es cosa real: sin aficionados, no hay recaudación.

Por lo tanto, ¿qué ganancia a cuenta de los clubes? ¿Sobre qué ingresos sustentan sus economías?

Por eso, la resolución de no jugar a partir del aficionado no pudiendo asistir.

DONDE MÁS DUELE

Claramente el salteño no es un fútbol de alpargatas: es dinero sobre dinero. Ahora que está ausente, se calibra de la manera que impacta en tantas familias, ya sea de Directores Técnicos, Preparadores Físicos, jugadores, árbitros, funcionarios de la Liga….y cronistas deportivos también. Quien tenga vínculo dineral con el fútbol, algo o mucho ha perdido.

No jugar es un mazazo a la cuenta de varios. De cientos.

El fútbol al fin de cuentas, no solo pasa por la pelota. Se convierte en una fuente de ingresos.

Y en casos concretos, fuente de ingresos básicos para el desenvolvimiento familiar.

Ahí…hiere. Ahí duele.

En este fútbol de la plata. Y lejos de la alpargata.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-