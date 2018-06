Portugal y Uruguay se enfrentarán el próximo 1 de julio en Luzhnikí en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. En el duelo , que comenzará a las 9:00 a.m., habrá una cuota goleadora de peso: Cristiano Ronaldo vs. Luis Suárez. De ser rivales en el clásico de España con Real Madrid y Barcelona, ahora vuelven a cruzar sus caminos en Rusia. El portugués llega como el líder de su equipo con 4 goles, mientras que Luis Suárez solo ha celebrado dos anotaciones, aunque eso le basta para ser el máximo artillero de los celestes en el Mundial.

En la última temporada, el portugués terminó segundo en la tabla de goleadores de España con 26 anotaciones, mientras que el uruguayo tuvo una menos. Eso sí, ambos quedaron rezagados por Lionel Messi, quien quedó en la cima con 34 goles.

Pero su poder goleador no solo está demostrado en las ligas y en este Mundial, pues en su carrera futbolística ambos se han consolidado como los máximos artilleros de sus respectivas selecciones. Con 83 goles en 153 partidos, Cristiano encabeza la lista de los lusos, mientras que Suárez con 53 anotaciones en 101 juegos, ya está como el goleador en la historia de la celeste. Pero al frente también tendrán a viejos conocidos que les buscarán impedir los goles a toda costa. Diego Godín es el líder de la defensa celeste y lo ha enfrentado en múltiples oportunidades en juegos de la Liga de España, además, Uruguay podría contar con José María Giménez, quien busca recuperarse tras una lesión que lo sacó de los últimos juegos.

Por el lado de los portugueses, Pepe comanda la zona defensiva y aunque actualmente se desempeña en el fútbol de Turquía, su pasado como defensa del Real Madrid le dejó el conocimiento de lo que es enfrentar el poderío de Luis Suárez.