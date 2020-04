Primero sería en aquellas zonas donde no haya presencia del virus, con reducción horaria y de días de clase

Las clases se retomarían de forma paulatina a partir del lunes 20 de abril. Así se lo comunicó el presidente del Codicen, Robert Silva, en una comunicación telefónica a Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio.

En diálogo con Subrayado, Pereira confirmó la comunicación con Silva. Al tiempo, que manifestó su preocupación con respecto a que la decisión vaya acompañada por las medidas sanitarias que brinden seguridad a docentes, personal y alumnos.

El diario El País publicó este miércoles que la idea del gobierno es retomar las clases, primero por las escuelas rurales más alejadas.

El consejero de Primaria, Pablo Caggiani, dijo a Subrayado que el reinicio de las actividades presenciales deberá ser paulatino, primero en las zonas donde no haya presencia del virus, con reducción horaria y de días de clase.

El objetivo es “mantener la situación sanitaria”. La fecha definitiva será definida por el Sistema Nacional de Emgencias (Sinae).

“Hasta que el Sinae no empiece a dar determinadas certezas en términos del contacto social y de esta cuarentena voluntaria que estamos teniendo, no es posible pensar un inicio de clases”, afirmó Caggiani.

La vuelta a clases en la ANEP significa movilizar a unos 700.000 estudiantes y a unos 70.000 docentes y funcionarios no docentes.

Fuente: Subrayado