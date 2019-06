Argentina y Brasil se vieron las caras 100 veces con 37 triunfos para Argentina, 38 para Brasil y 25 empates.

El primer enfrentamiento oficialmente reconocido fue en 1914. Anteriormente hubo partidos que la FIFA no tiene en cuenta por no cumplir con todas las características de Match A. La Argentina ganó 3 a 0 aquel 20 de setiembre, hace 104 años, en la cancha de GEBA.

El último antecedente entre ambos es del 16 de octubre de 2018, cuando nuestro equipo cayó por 1 a 0, con Lionel Scaloni como DT, en Arabia Saudita.

Hoy por el lado argentino la historia pasa por el juego que pueda desplegar Messi y el resto, Lautaro Martínez se acopló bien en ofensiva y el último partido ante Venezuela del Kun Agüero fue algo más prometedor.

Por el lado brasileño Everton a mostrado buenos pasajes de fútbol, Coutinho siempre puede dar un plus más, Gabriel Jesús y Firmino son las cartas ofensivas que todavía no han explotado en esta Copa. De más esta decir que hay dos buenos goleros frente a frente, Armani que ha venido creciendo y Allison que ha tenido una gran temporada con su equipo el Liverpool y ahora en la Copa con su selección.