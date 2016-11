El domingo que llega y será la definición de la segunda rueda, Campeonato Clausura de Primera División, que tiene en Gladiador al líder exclusivo, mientras Universitario ya no cobija dudas: es el ganador del Torneo Acumulado. Por lo tanto los rojos si no son campeones de la tercera rueda, y figuran como mínimo hasta el cuarto puesto el derecho de un partido adicional.

En tanto, para quienes integramos el staff deportivo de EL PUEBLO, una manera de abrirle camino a lo que será la revelación de los once jugadores que conformarán EL EQUIPO IDEAL DEL TORNEO CLAUSURA. Solo habrá que aguardar rendimientos, para determinar si el pronunciamiento final se altera o caso contrario, se reafirman las tendencias en cada puesto.

DESDE LA EVALUACIÓN

De años a esta parte desde el diario de Salto, el objetivo de dejar en claro A LOS MEJORES, desde la óptica de quienes asisten a los campos de juego y en cada edición de lunes o cuando el fútbol lo proponga, establecerán apuntes, análisis, juzgamientos.

En la edición del martes próximo, aparecerán las definiciones respecto al equipo titular y al equipo del año. A su vez, tras la tercera rueda, el fin de resolver EL EQUIPO DEL AÑO, al que se sumará la evaluación del año, con sus protagonistas más salientes en cada función.

UNA MANERA DE EVOCAR

Es del caso tener en cuenta la composición del equipo titular y el de alternativa tras la conclusión del Apertura. Restará saber si algunos de estos jugadores, 22 en total, se repiten o no. Esencial tener en cuenta que en la medida que el número de participaciones se haya acentuado, la chance de aparición entre los elegidos, naturalmente se incrementa. Repasemos la conclusión al cabo de las primeras once fechas del Campeonato de la «A». Aquel Apertura que fue.

**********

EL EQUIPO IDEAL

**********

1) LUIS DOMÍNGUEZ (River Plate).

**********

4) SEBASTIÁN HERMAN (Salto Nuevo).

2) CHRISTIAN ALBERTO CAVANI (Ferro Carril).

3) MATÍAS FLORES (Universitario).

6) JOAQUÍN BURUTARÁN (Universitario).

*********

8) MARCELO ALEXANDER MENONI (Universitario).

5) CRISTIAN MADRUGA (Salto Nuevo).

10) FABIO ANDRÉS ROLDÁN (Ceibal).

11) JOSÉ ANDRES GONZÁLEZ (Salto Nuevo).

*********

7) RICARDO GABRIEL LAFORCADA (Nacional).

9) ALEXANDER PÍRIZ (UNiversitario).

**********

EL EQUIPO DE ALTERNATIVA

**********

1) Diego Sebastián Burgos (Universitario).

**********

4) Enzo Sebastián Albano (Ferro Carril).

2) Elbio José Conti (Universitario).

3) Mauricio Trinidad (Gladiador).

6) Sergio Cruz (Ferro Carril).

**********

8) Franco Silva (Salto Uruguay).

5) Juan Darío Rondán (Nacional).

10) Carlos Camargo (Salto Nuevo).

11) Antony Saldivia (River plate).

**********

7) Carlos Alberto Vera (Ferro Carril).

9) Jorge Nicolás Ferreira (Ceibal).