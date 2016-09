Sábado de Congreso de OFI en Colonia, con Salto Interior sumándose

La Organización del Fútbol del Interior (OFI) despuntó en la víspera al 70º Congreso Ordinario en la Universidad de la Empresa (antiguo Hotel del Real de San Carlos) de la ciudad de Colonia. En la noche, el tiempo destinado a reuniones informativas del Presidente de OFI e integrantes del Consejo Ejecutivo con las diferentes Confederaciones; de la Comisión de Finanzas de OFI con las mismas; y temas internos que deseen tratar cada una de las Confederaciones. En representación de la Liga Salteña de Fútbol, las asistencias del presidente Walter Hugo Martínez, del gerente José Luis Sabarrós y el tesorero, José Luis de los Santos. A su vez entre los sectores que tendrán voz pero no voto, se incluye al sector de Salto Interior, quien junto a Durazno Interior, Rivera Capital, Rivera Interior, Rocha Interior, no participaron de la última edición de la Copa del Interior de Selecciones

UNA MANERA DE REMARCAR

Ya de un tiempo a este parte, la organización del Fútbol del Interior, había revelado el calendario de temas a encararse. Desde EL PUEBLO, una manera de recapitular cada uno de ellos. Sustitución del Torneo Sub 18 por Torneo Sub 17 o Sub 20, a los efectos de la adecuación necesaria a los torneos de FIFA. Evaluación de Torneo de Clubes (Divisional A y Divisional B). Forma de disputa del próximo Torneo de Selecciones (formato torneo nacional o formato por Confederaciones o Regiones). Canchas: Proyecto sobre categorización de canchas. Derechos de transmisión: Fijación de arancel común o quita del mismo. Árbitros: Afiliación al Banco de Previsión Social. Reglamentos: Análisis de la Comisión de Reglamentos a las ponencias presentadas. Asociación Uruguaya de Fútbol: Estatuto del fútbol uruguayo. Cómo se podrá calibrar: clave el determinar la forma de disputa, cuestión tan expuesta a variantes en los últimos años, sin que pueda resolverse una idea estable.