El volante aurinegro Walter Gargano mostró su malestar con la forma que se están manejando las altas y bajas del plantel por parte de la dirigencia del club

Walter Gargano tiene contrato, y continuará jugando en Peñarol la próxima temporada pero, al enterarse de la partida del delantero argentino Maxi Rodríguez, y los problemas con la renovación del contrqato de Lucas Viatri que sigue sin concretarse, resaltó que «son noticias duras» e incluso ironizó sobre su situación.

«Fue una de las prioridades mantener el plantel. Serían dos bajas importantísimas en lo personal y para el equipo», remarcó en una entrevista con el programa 100% Deporte con respecto a los argentinos. «Es una pena que no se mantengan, sea por las circunstancias que sean. Lo de Maxi es entendible, pero lo de Lucas (Viatri) no sé todavía si es cierto, pero creo que son jugadores fundamentales dentro del plantel», aclaró.

«Lo tienen que ver los dirigentes», dijo el Mota, pero no se guardó su opinión. «Vamos a ver qué van a analizar en el caso de Walter Gargano porque ya veo que si dejaron a Maxi y a Lucas afuera, creo que también capaz que me quieren dejar salir», dijo pese a que sabe que tiene contrato y seguirá.

«Contrato tengo, pero capaz que por un tema económico me dejan salir a mí o al Cebolla», tiró con crítica a las decisiones recientes. «Si es por un tema económico hay jugadores que capaz le están haciendo daño al club y es lo mejor que el club deje salir a ese tipo de jugadores para beneficiarse ellos», remató.

En lo deportivo Gargano se mostró conforme. «Por suerte se terminó el año de la mejor manera a pesar de la lesión que tuve. El equipo se mantuvo muy sólido y eso es lo importante. Faltando figuras el equipo salió a proponer y a ganar y tiene que ser así», concluyó.