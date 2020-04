Los clubes como epicentros para las movidas solidarias, muchas veces los hemos visto principalmente en épocas de inundaciones o de las crisis económicas reiteradas que han pasado por el país.Ahora ante esta emergencia sanitaria instaurada por el Coronavirus, los clubes han respondido ante la emergencia alimentaria que es mucho más inmediata, el hambre es hoy, no espera.

De más está decir que al mencionar a los clubes hacemos referencia a la parte humana que los integra, a la gente que integra la directiva, a los hinchas y allegados a tal o cual institución que en este tipo de situaciones se arriman para colaborar de manera desinteresada. Abriendo las puertas del club de par en par, tendiendo una mano desde un plato de comida, pasando por un vaso de leche chocolatada o merienda.

En estos tiempos es un caricia al alma de esa persona que tristemente no tiene que comer y pero aún no tiene que darle de comer en muchos casos a su familia. El endeble tejido social que tiene nuestras sociedades basadas en el tener y acumular, lleva lamentablemente a exhibir las miserias humanas de un sistema que la mayoría lo tilda de normal. Pues no debería ser normal que mucha gente no tenga lo mínimo para subsistir pero el sistema que todos consentimos de una u otra manera así lo dictamina. Volviendo a los clubes como centros de inclusión, de solidaridad, vecinos de tal club se juntan y realizan una olla solidaria, de la que van a comer otros vecinos de ese mismo club que lo necesitan.

En nuestra ciudad la mayoría de los clubes de fútbol están dentro de la movida solidaria que ha explotado felizmente en las últimas semanas. Unos trabajando con sus hinchas como por ejemplo la iniciativa de las ollas de los pibes de las 12 de Ceibal. Otros como Nacional recopilando alimentos y artículos de limpieza conjuntamente con la Comisión del barrio Baltasar Brum. Son dos ejemplos por mencionar de los muchos que se vienen dando en los clubes sea de mayores, senior o de baby fútbol, que han tomado la posta de la solidaridad.

