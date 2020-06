En caso de jugarse sin público

El lunes próximo será definitivamente el día en que los neutrales de la Liga Salteña de Fútbol, sesionen en conjunto con presidentes de clubes, a los efectos de asumirse una posición con respecto al futuro del fútbol.

No se tratará de una reunión del Consejo Superior, pero enmarcará a todos los clubes que militan en la «A».

Lo cierto es que al presidente Juan Ramón Guarino se le planteó esa alternativa desde algunos presidentes, «porque entrando en el mes de junio y sin señales claras, algo hay que ir viendo».

El punto es uno: si en este mes de junio no es posible comenzar los entrenamientos, el espíritu-fin en la mayoría de las instituciones, ES EL DE NO JUGAR. Pero asimismo se abrocha otra situación de hecho: la imposibilidad de afrontar partidos con público en las tribunas.

La toma de posición a nivel del gobierno central, es el de «no permitir el desarrollo de actividad vinculadas al fútbol, con público en las tribunas».

DESDE ALLÁ PARA AQUÍ

No solo regirá a nivel de la AUF, sino de todo lo relativo al fútbol del Interior, comprendiendo los Campeonatos de Mayores y Juveniles aún pendientes en su definición y todo el fútbol local en cada caso.

Ante la opción de jugarse al fútbol pero sin aficionados también en Salto, el estallido de una interrogante: ¿los clubes prestan las canchas sin el cobro del 35% por concepto de derecho de piso?

De jugarse sin aficionados, ¿solo en el Parque Dickinson entonces?

De lo que no hay dudas: se van sumando más «contras» que «pro».

Eso parece estar demasiado claro.