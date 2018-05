Martes, miércoles y jueves. Los últimos tres días en la ciudad, pasados por agua también. El volumen ya superó los 200 de una semana a esta parte. El pasado fin de semana, sin fútbol en la «A» y en la «B». Ahora, la incertidumbre abre su propio frente de batalla. Una incertidumbre a prueba de balas y si en la jornada de hoy viernes se prolonga el tiempo adverso, será LA MISMA SITUACIÓN DE UNA SEMANA ATRÁS. Y si en los neutrales y delegados (o quien fuese), se plantea una coherencia básica, YA HOY debería decretarse la suspensión. Hay que tener en cuenta que mañana sábado están pactados dos partidos en el Merazzi y dos en el Parque Dickinson.

Justamente dos de los más aptos campos de juego que el medio incluye. Pero además, para el domingo, pactados dos juegos más: cuatro en menos de 24 horas y con todo el torrente de agua caída. En fin.

«NO LE ENTRA MÁS»

Para los planteles viene resultando semana compleja. Salvo en algún caso específico, la mayoría no ha podido encarar sesiones de fútbol. Es que tampoco se ha pretendido arriesgar el físico. En el caso de los de la «A», optando por encarar movimientos en el gimnasio que dispone o lugares aptos y techados también. En tanto una frase se clave como aguijón y para que el lector capte también: «a la mayoría de las canchas no les entra más el agua. Ya no absorben más». Por eso hay que hablar de colapso.

PATEANDO EL TABLERO

De acuerdo a lo que se revelara a EL PUEBLO, desde algunas instituciones se pretende «por lo menos aguardar hasta el sábado a mediodía, para adoptar una resolución». En la sesión pasada del Consejo Superior, la delegación de Ceibal pateó el tablero, «porque se tratá de una medida apresurada». Cabe recordar que el viernes de la semana sobre las 10.30′ se resolvió la primera suspensión de la temporada en la «A». La «B» en tanto, ya el miércoles le había bajado el pulgar a la etapa. De lo que no hay dudas que el amanecer de este viernes resultaría clave, para ir barajando las cartas. Esos más de 200 milímetros entraron a pesar.