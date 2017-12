En el día de ayer, a la hora 19:00, se tuvo conocimiento que en la esquina de calle 4 y 5 de barrio Horacio Quiroga, ocurrió un siniestro de tránsito, del que resultaron lesionados, protagonizado por un triciclo Yumbo y una motocicleta Winner.

En el lugar, se averiguó al conductor del triciclo, quien manifestó que, circulaba por Calle 5 con dirección al sur, y al estar próximo al cruce con Calle 4, realizó una maniobra para retornar por la primera hacia el norte; al estar realizando dicha maniobra, no observó que por ésta al sur transitaba una motocicleta, y debido a la proximidad, no pudo evitar colisionar con la misma, cayendo al pavimento la motonetista, a la que le prestó asistencia.

En el Hospital Regional Salto, fue averiguada la conductora del birrodado, quien manifestó que, circulaba por Calle 5 con dirección al sur, cuando, al aproximarse a Calle 4, un triciclo que se encontraba detenido Calle 5, recostado al acordonado oeste con dirección al sur, realizó, de forma imprevista, una maniobra girando en U, y debido a la proximidad, no pudo evitar ser colisionada, cayéndose del vehículo.

Asistida por el médico de guardia, se le diagnosticó: “Politraumatizada. Pasa a domicilio”.

Se les realizó a ambos conductores la prueba de espirometría, arrojando resultados negativos. Intervino Brigada de Tránsito.

SE ATRAVESARON DOS PERROS Y SE CAYÓ DEL BIRRODADO

Una femenina mayor de edad circulaba en la motocicleta marca Motomel, matrícula HIA 5096, por calle Luís Alberto de Herrera, y al encontrarse entre Silvestre Blanco y Chile, se le cruzaron de forma imprevista dos canes; debido a la proximidad, no logró evitar la colisión, cayendo al pavimento, siendo asistida en el CAM, donde le diagnosticaron: “Politraumatizada leve” Intervino Brigada de Tránsito.